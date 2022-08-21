Немцы напомнили властям Германии, откуда в розетках электричество

Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что транспортировку газа по «Северному потоку» приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания.

Многие испугались, что поставки после этого могут снизиться или вовсе прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом, передает РИА «Новости».

«Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано?» – задался вопросом kgen.

«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» – отметил DruckPause.

«Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», – подчеркнул Colnago.

«Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем», – считает Tester.

«Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы», – посетовал Heiko-Pp4bQ1eng.

«Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда все станет лучше», – сыронизировал Antiaktion.

«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», – написала Caroline_5728.

«Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши «дальновидные» политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца», – подытожили читатели.

Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.