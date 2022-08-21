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21 августа, воскресенье | Последнее обновление — 13:42 | vz.ru
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Немцы напомнили властям Германии, откуда в розетках электричество
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Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что транспортировку газа по «Северному потоку» приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания.
Многие испугались, что поставки после этого могут снизиться или вовсе прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом, передает РИА «Новости».
«Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано?» – задался вопросом kgen.
«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» – отметил DruckPause.
«Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», – подчеркнул Colnago.
«Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем», – считает Tester.
«Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы», – посетовал Heiko-Pp4bQ1eng.
«Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда все станет лучше», – сыронизировал Antiaktion.
«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», – написала Caroline_5728.
«Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши «дальновидные» политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца», – подытожили читатели.
Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Украина захотела поставлять российский газ в Европу вместо «Северного потока»
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Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного пресс-службой ОГТСУ.
В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, сообщает публицист Дэвид Шеппард в своей статье для Financial Times.
По его словам, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в Евросоюзе все чаще в частном порядке заявляют, что Осло «следует согласиться на экспорт по сниженной цене», передает РИА «Новости».
Также автор статьи учел тот факт, что норвежский газ составляет 25% от общего импорта ЕС, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро.
По мнению Шеппарда, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода – на этом основании они хотят прийти к «компромиссному соглашению» с Норвегией.
«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения», – подчеркивается в статье.
Кроме того, Шеппард заметил, что такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее «стратегическим интересам» – поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем.
«Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится «тесная кооперация» со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики», – подытожил автор статьи.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»
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Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.
«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – передает РИА «Новости» сообщение компании в Twitter (запрещен в России).
Так, Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police и призвала читательскую аудиторию продолжить плейлист своими предложениями.
Позднее пользователи предложили свои варианты песен для «одинокой» турбины. Так, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», цитируя один из ее куплетов: «Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?».
Также среди предложений оказались песни I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story («Бесконечная история»).
Кроме того, по мнению интернет-экспертов, в такой плейлист должны войти произведения «Tired of Being Alone» («Устал от одиночества») исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной») группы Depeche Mode и Lemon Tree («Лимонное дерево») немецкой рок-группы Fools Garden, в которой поется: «Сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу
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Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
«Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно – вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
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В связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить, сообщают информационные агентства.
Цены растут на фоне острой конкуренции развитых стран, в том числе закупающих топливо перед зимним сезоном Японии и Южной Кореи. На этой неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) поднимался почти до 60 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, передает ТАСС.
Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориака Оба указал, что даже при 50 долларов за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что «такой высокий уровень цен не является устойчивым». Как подчеркнул Оба, из-за нынешних цен «вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии».
По данным американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле пакистанская государственная компания Pakistan LNG объявила тендер на покупку десяти партий СПГ, но из-за готовности развитых стран предложить более высокую цену не смогла получить ни одной. Reuters в июле сообщало, что Бангладеш не будет покупать СПГ на спотовом рынке в ближайшие месяцы. Как указывало издание «Никкэй», обе страны сталкиваются с отключениями электроэнергии.
Оба отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на цену. Так, в Австралии хотят перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок, сыграет роль и «ситуация с электроэнергией в Китае».
Институт экономики энергетики и финансового анализа указывает, что от резких скачков цен на СПГ защищают долгосрочные контракты, но если заключать их сейчас, то в таких контрактах придется «зафиксировать более высокие цены» – долгосрочные контракты сейчас на 75% дороже, чем год назад.
Тем временем, по данным японских СМИ, покупателям топлива, которое получают восемь японских компаний, было предложено заключить контракты при новом российском операторе проекта «Сахалин-2» на прежних условиях.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России. 2 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта.
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай», сообщает издание Focus.
«Шольца с трудом можно было понять», – отмечает издание, передает РИА «Новости».
По данным издания, к демонстрации призвали партия «Альтернатива для Германии» и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.
Ранее Шольца освистали в немецком Эссене после слов об Украине и COVID-19.
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В Польше призвали готовиться к краху Германии
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Экономист Бартош Бартчак в статье «Давайте готовиться к падению Германии» для польского консервативного портала Niezalezna.pl высказал мнение, что Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего.
Бартчак выразил мнение, что ФРГ ожидает крах якобы потому, что «потерпела неудачу» идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде Китая, передает РИА «Новости».
По мнению польского экономиста, Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами США и Китая. «И это может стать концом экономической мощи ФРГ», – выразил мнение Бартчак, предупредив, что такая ситуация обернется проблемами и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой.
В то же время, по мнению автора, в сложившейся ситуации есть и выгода для Польши. «Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война – это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», – резюмирует он.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Siemens Energy удалила предложение «поддержать одинокую турбину»
Предложение пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока» было сочтено неуместным, сообщила немецкая компания Siemens Energy.
Siemens Energy сообщила, что «удалила твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию». Как заявила компания, в Siemens Energy «поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными». «Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police. Газпром предложил добавить в плейлист песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).
Пушков высмеял «брошенную на произвол судьбы» союзниками Европу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа.
«Страна «большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это – один из формальных лидеров западного мира! В свое время Вашингтон протащил в G7 слабоватую по всем параметрам Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно!» – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Трюдо заявил, что Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин.
Тем временем цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Немцев возмутил совет властей обтираться тряпкой вместо душа
Читатели немецкого издания Die Welt с возмущением отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.
Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной», – написал пользователь Philipp F.
«От этого просто тошно», – заметил Vince S.
«Скоро из вашего партийного центра «зеленых»: сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас», – сыронизировал Markus K.
«Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!» – заявила Luise S.
«Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет», – заметил Walter M.
«У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat», – сообщил Chuck N.
«Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис» вызван правящей коалицией, особенно «зелеными». Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы», – отметил andrea S.
«Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит», – добавил Peter S.
Накануне премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, представляющий партию «зеленые», посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в целях экономии энергии стал реже принимать душ. Он также рассказал, что никогда в жизни не мылся дольше пяти минут. Согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
В либеральной партии Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
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Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», – приводит ТАСС слова Кубикки, высказанное в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
«Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток – 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», – подчеркнул он. При этом зампред СвДП указал, что «нет веских причин не вводить в эксплуатацию «Северный поток – 2».
Если Россия все-таки прекратит поставки газа, Германия, по словам Кубикки, ничего не потеряет. «Если таким образом мы получим больше газа, может быть даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не замерзнуть зимой и нашей промышленности не будет нанесен серьезный ущерб», – сказал Кубикки. «Сейчас главная обязанность федерального правительства – обеспечить, чтобы это было так», – резюмировал он.
В то же время политик заметил, что Германия будет твердо стоять на стороне Украины и ничто этого не изменит. «Тот факт, что к нам поступает газ из России, не становится лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода», – продолжил Кубикки. «Газ, [поступающий по] «Северному потоку – 2» не более аморален, чем тот, что поступает по «Северному потоку». Это просто другая труба», – заключил Кубикки.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Японские компании решили подписать новые контракты на СПГ с «Сахалина-2»
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Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен под управление нового оператора, сообщила японская общенациональная газета «Асахи».
«Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты», – приводит ТАСС слова источника, которого цитирует издание.
Издание подчеркивает, что японские корпорации были уведомлены об условиях поставок СПГ с «Сахалина-2» при новом операторе и что они остались неизменными.
В то же время издание отмечает, что в японских компаниях нарастает обеспокоенность по поводу того, что условия контрактов на покупку СПГ впоследствии могут измениться и стать менее выгодными для японской стороны. «Даже если какое-то время поставки будут осуществляться как прежде, зимой они могут сказать нам, что сокращают их. Не думаю, что сейчас можно говорить о чувстве облегчения», – приводит издание слова еще одного источника.
Ранее Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2».
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Берлускони призвал избавиться от зависимости от российского газа
Зависимость страны от российского газа создает проблемы, и от нее надо избавляться, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете «Фольо».
«Необходимо создать условия для альтернативного энергоснабжения. Должны быть регазификаторы и термоэлектрогенераторы, инвестиции в обновляемые источники энергии, следует возобновить исследования в области чистого атома. Только тогда мы сможем положить конец зависимости, которая представляет для нас очевидную проблему», – цитирует ТАСС Берлускони.
Экс-премьер отводит нынешнему главе правительства Марио Драги «важную роль для Италии» на международной арене. «Наша задача состоит в том, чтобы не растерять достижения правительства Драги», – добавил он, подчеркнув, что всегда поддерживал этого политика и выдвигал в свое время его кандидатуру на руководящие посты, в том числе на должность президента Европейского центрального банка.
Кабинет Драги поставил цель найти альтернативные российским источники поставок газа к середине 2024 года. К настоящему моменту, по утверждению властей, импорт голубого топлива из РФ сократился с 40% до 25%.
Призывы к отказу от российского газа звучат не только со стороны бывших членов ушедшего в отставку правительства Марио Драги и левоцентристской Демократической партии, но и от оппозиционной партии «Братья Италии». На предстоящих 25 сентября выборах в парламент она будет выступать в составе правоцентристской коалиции вместе с партией Берлускони «Вперед, Италия» и «Лигой».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны Европы пострадают больше всего зимой из-за отказа от российского газа.
В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь поставками энергоресурсов Европе
Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой», – цитирует ТАСС Трюдо.
Ранее цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
До этого Газпром сообщил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата.
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