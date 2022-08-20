В МИД раскрыли, от чего будет зависеть работа «Северного потока»

Дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Что касается работы газопровода «Северный поток» в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния на его функционирование вводимых ими же ограничительных мер», – передает ТАСС его слова.

Замминистра напомнил, что снижение поставок газа из России инициировано не российской стороной, а Евросоюзом, разработавшим план по отказу от российских энергоносителей заблаговременно до 2030 года.

«Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия дорожит репутацией надежного поставщика этого ценного ресурса. В 2021 году российская сторона выполнила все газовые контракты. Мы стремимся выполнять свои контрактные обязательства и в нынешнее непростое время. Призываем наших западных партнеров в кратчайшие сроки решить созданные их собственными руками проблемы. Не сомневаемся, что тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок быстро нормализуется», – подчеркнул Панкин.

Также дипломат отметил, что в настоящее время Россия поставляет в Европу тот объем природного газа, который позволяют прокачать имеющиеся технические возможности «Северного потока».

«Как уже неоднократно заявляла российская сторона, текущее ограничение поставок по газопроводу обусловлено исключительно действующими антироссийскими санкциями Канады, ЕС и Великобритании. Именно накладываемые ими различные запреты, в которых запутались и не особо хотят разбираться в Берлине, препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом компанией Siemens газотурбинных двигателей компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток», – резюмировал Панкин.

Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.

В Германии отреагировали на остановку подачи газа, отметив, что приняли информацию к сведению.