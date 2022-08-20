В Германии приняли к сведению информацию об остановке поставок по «Северному потоку»

Федеральное сетевое агентство (регулятор Германии) приняло к сведению информацию о том, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, заявил глава регулятора Клаус Мюллер.

«Мы получили уведомление о техническом обслуживании от Газпрома с 31.08 по 2.09. Принято к сведению», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).

При этом Мюллер добавил, что регулятор в тесном контакте с Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ следит за развитием ситуации. «Прокачка газа по «Северному потоку» в настоящее время остается неизменной на уровне 20%», – подчеркнул Мюллер.

Ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.

До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.