Власти Германии исключили запуск «Северного потока – 2»

Власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования сложной ситуации с нехваткой газа в стране, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Я говорю: да, оно [правительство ФРГ] исключает это. Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», – передает его слова ТАСС.

Хебештрайт добавил, что германское правительство приняло ряд различных мер для того, чтобы избежать тяжелой ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.

«Ясно также, что мы твердо находимся на стороне Украины и будем поддерживать санкции, о которых договорились в ЕС и международном сообществе», – сказал он.

«К тому же ясно, что запуск «Северного потока – 2» как трубопровода не разрешен и в настоящий момент не будет разрешен», – добавил представитель правительства.

Хебештрайт подчеркнул, что эта магистраль не будет использоваться в контексте поиска решений для выхода из ситуации с нехваткой газа.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.