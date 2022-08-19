Цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» подскочили более чем на 5% и впервые с марта превысили 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2712 долларов за тысячу кубометров, или 261 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Общий рост стоимости газа за день составляет более 8%.

Ранее Газпром сообщил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата.

Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.