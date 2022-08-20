Rheinmetall пообещал поставить странам Европы 500 танков Panther к 2030 году

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году, сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

После презентации в июне нового танка Panther на него наблюдается высокий спрос, информировал Паппергер. «В Европе к 2030 году будет заменено около 1 тыс. из 8 тыс. танков. Вместе с нашим новым танком Panther мы хотим поставить как минимум половину, то есть около 500 единиц техники», – передает ТАСС слова главы концерна. По его словам, новый образец предложен более чем 20 странам.

Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.

Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.

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