Китай показал на «Армии-2022» макет беспилотного корабля собственной разработки

Макет первого полностью разработанного и построенного в стране малозаметного беспилотного надводного корабля впервые представлен на стенде китайской продукции военного назначения, демонстрируемой в рамках форума «Армия-2022».

«Это многоцелевая беспилотная платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и вооружение: ракетную пусковую установку, пушку – все можно. Время автономного плавания – 4 тыс. морских миль, средняя скорость – 12 узлов», – рассказали ТАСС на китайском стенде.

Информацию о разработчике и названии надводного аппарата представитель Китая не озвучил. Однако заявленный класс изделия и внешний вид макета говорят о том, что демонстрируемый образец является первым в своем классе полностью китайским беспилотным кораблем, 7 июня прошедшим первые морские испытания в провинции Чжэцзян на востоке КНР.

В начале июня китайский телеканал CCTV+ сообщил, что 100-тонный морской беспилотник является настоящим прорывом Китая в области технологий автономного плавания. Согласно информации CCTV+, необитаемый надводный аппарат (ННА) имеет длину чуть более 40 метров, водоизмещение около 200 тонн и максимальную скорость более 20 узлов. Он может нормально функционировать в море при высоте волны от 2,5 до 4 метров и совершать безопасный переход при волнах высотой до 6 метров.

Как пояснялось, аппарат полностью состоит из комплектующих, произведенных в Китае, а некоторые технологии, примененные в нем, специально разрабатывались для его создания.

Напомним, на стенде Китая на международном форуме «Армия-2022» представлены различные макеты образцов техники: самолеты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолет AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат.