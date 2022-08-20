Китай показал на «Армии-2022» макет беспилотного корабля собственной разработки

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20 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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России предстоит очистить Украину от кровожадных «бабочек»

Кровожадные «лепестки» стали орудием террора против жителей Донбасса Евгений Биятов/РИА Новости
Украинская армия целенаправленно использует запрещенные Оттавским договором мины «лепесток» как против российских солдат, так и против мирных жителей. Уже несколько десятков жителей Донецка и других освобожденных территорий искалечены взрывами «лепестков», разбросанных снарядами ВСУ. Правда ли, что без помощи народных дружин армейским саперам будет трудно устранить эту угрозу? Подробности...
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«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики REUTERS/Ints Kalnins
«Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Немцы пытаются спрятаться от смерти

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании. Подробности...

Вне Русского мира Украине суждена печальная судьба

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Революция несбывшихся надежд 1991 года

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Китай показал на «Армии-2022» макет беспилотного корабля собственной разработки

    20 августа 2022, 14:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Макет первого полностью разработанного и построенного в стране малозаметного беспилотного надводного корабля впервые представлен на стенде китайской продукции военного назначения, демонстрируемой в рамках форума «Армия-2022».

    «Это многоцелевая беспилотная платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и вооружение: ракетную пусковую установку, пушку – все можно. Время автономного плавания – 4 тыс. морских миль, средняя скорость – 12 узлов», – рассказали ТАСС на китайском стенде.

    Информацию о разработчике и названии надводного аппарата представитель Китая не озвучил. Однако заявленный класс изделия и внешний вид макета говорят о том, что демонстрируемый образец является первым в своем классе полностью китайским беспилотным кораблем, 7 июня прошедшим первые морские испытания в провинции Чжэцзян на востоке КНР.

    В начале июня китайский телеканал CCTV+ сообщил, что 100-тонный морской беспилотник является настоящим прорывом Китая в области технологий автономного плавания. Согласно информации CCTV+, необитаемый надводный аппарат (ННА) имеет длину чуть более 40 метров, водоизмещение около 200 тонн и максимальную скорость более 20 узлов. Он может нормально функционировать в море при высоте волны от 2,5 до 4 метров и совершать безопасный переход при волнах высотой до 6 метров.

    Как пояснялось, аппарат полностью состоит из комплектующих, произведенных в Китае, а некоторые технологии, примененные в нем, специально разрабатывались для его создания.

    Напомним, на стенде Китая на международном форуме «Армия-2022» представлены различные макеты образцов техники: самолеты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолет AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат.


    Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
    		    18 августа 2022, 10:21
    Фото: ЦКБ «Рубин»
    Текст: Антон Никитин

    Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.

    Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.

    «Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.

    Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».

    Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.

    Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».

    Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.

    В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.

    Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

    Коментарии (30)
    Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ

    18 августа 2022, 22:37

    Текст: Антон Никитин

    В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.

    «Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.

    Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.

    Коментарии (14)
    Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
    		    18 августа 2022, 14:14
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны.

    «Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами».

    В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.

    Коментарии (38)
    В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
    		    18 августа 2022, 23:04
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    «Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.

    Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.

    В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет». 

    Коментарии (15)
    Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
    		    20 августа 2022, 11:19
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

    «На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.

    По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.

    При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».

    «Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.

    «Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

    Коментарии (32)
    Экспортную «Армату» впервые показали на открытом стенде
    		    18 августа 2022, 15:44
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    На стенде «Рособоронэкспорта» в ходе форума «Армия-2022» впервые представили экспортный вариант перспективного танка Т-14 «Армата».

    Машину разместили на открытом стенде среди других экспортных образцов вооружения, передает ТАСС.

    До этого Т-14 не демонстрировался экспортером российской техники. Экспортная версия в виде модели демонстрировалась за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года.

    В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что госиспытания Т-14 планируется завершить в 2022 году.

    Коментарии (19)
    Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
    		    19 августа 2022, 08:32
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

    Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.

    «В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.

    Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.

    «Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.

    В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.

    Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.

    Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

    Коментарии (16)
    На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник

    18 августа 2022, 16:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.

    «Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.

    Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.

    Коментарии (6)
    Врио командующего ЧФ назначен начальник Военно-морской академии Виктор Соколов
    		    19 августа 2022, 11:35
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.

    «Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – передает ТАСС слова Соколова в ходе сбора с молодыми офицерами.

    Ранее в Крыму была проведена атака диверсантов на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке.

    Напомним также, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота. 

    Коментарии (9)
    Первые дроны с отечественными тепловизорами начали применять в спецоперации

    19 августа 2022, 10:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной спецоперации, заявил представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов – предприятия-производителя этих беспилотников.

    Впервые данные коптеры представляются на военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке.

    «Мы являемся единственным отечественным предприятием-производителем тепловизионных модулей и детекторов, начали работать в этой сфере с момента введения против России санкций в 2014 году. В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть – летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС РФ и применяется в СВО», – передает РИА «Новости» слова Бубнова.

    Собеседник агентства отметил, что до конца года «Астрон» изготовит 1000 «летающих тепловизоров» для нужд российской армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.

    БПЛА400Т «видит» живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона – 45 минут, высота полета – до 3 километров, взлетная масса – 1,2 килограмма.

    Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки «Астрона» имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и «понять, откуда он вылетал».

    Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (4)
    В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией

    18 августа 2022, 05:44

    Текст: Антон Антонов

    Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.

    Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.

    Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».

    Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.

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    Невское ПКБ разработало линейку кораблей для ответа на актуальные угрозы

    19 августа 2022, 08:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) представило на форуме «Армия-2022» линейку перспективных кораблей на базе единой унифицированной платформы, предназначенных для реагирования на пандемии и техногенные катастрофы, сообщил заместитель гендиректора ПКБ по кораблестроению и ВТС Алексей Юхнин.

    «Невское ПКБ в самом начале пандемии коронавируса по поручению руководства ОСК приступило к разработке двух госпитальных судов различного назначения: для оказания помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы, а также санитарно-карантинного - для транспортировки, оказания медпомощи и изоляции большого количества зараженных», – передает ТАСС слова Юхнина.

    Он напомнил, что строительство современных госпитальных судов предусматривает новая Морская доктрина России. Кроме того, востребованность госпитальных судов для медико-санитарного обеспечения морской деятельности ВМФ заметно возросла в связи с повышением его боевой активности. Актуальны стали корабли для гуманитарных операций с оказанием высококлассной медицинской помощи в любом регионе мира, имеющем выход к морской акватории.

    По словам Юхнина, грузовые помещения проектируемых судов позволяют развертывать стандартные мобильные госпитали вместимостью до 3 тыс. человек, а также оперативно развернуть в трюме корабля или на берегу стационарный госпиталь вместимостью до 5 тыс. человек. Такой корабль также будет способен одновременно принимать на полетную палубу до двух многоцелевых вертолетов Ми-8, что в совокупности с механизированными лифтами и подъемными механизмами обеспечивает максимально быструю доставку пострадавших в плавучий госпиталь.

    Он отметил, что Невское ПКБ, которое специализируется на проектировании десантных и авианесущих кораблей, в инициативном порядке прорабатывало вопросы создания авианосца и универсального десантного корабля на транспортно-госпитальной платформе, эта работа успела дать результаты. Макеты линейки перспективных кораблей от ПКБ представлены в экспозиции ОСК на форуме «Армия-2022».

    Замглавы Невского ПКБ отметил, что размерения универсального морского комплекса позволяют развернуть строительство любого из представленной линейки кораблей на основных российских судостроительных заводах – Балтийском заводе, Северной верфи, Севмаше, ССК «Звезда» или керченском судозаводе «Залив».

    Ранее невское ПКБ на «Армии-2022» показало концепт госпитального судна для Арктики.

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    Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Ураган»

    18 августа 2022, 06:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе проведения специальной военной операции.

    «Укрепрайоны, артиллеристские батареи скопления живой силы, бронетехника противника. «Ураган» способен поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.. 

    Поразив цели «Ураган» переходит из боевого в походное положение. Огневую позицию покидают так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар, сказано в сообщении.

    Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».

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    Новейший беспилотник «Орион» с бортовой РЛС начал летные испытания

    18 августа 2022, 08:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» с радиолокационной станцией (РЛС) на борту, сообщили в пресс-службе предприятия на форуме «Армия-2022».

    «Действительно, бортовая радиолокационная станция – одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии летных испытаний», – передает ТАСС ответ пресс-службы на вопрос о том, на какой стадии находится проект «Ориона» в версии с бортовой РЛС.

    «Орион» – российский средневысотный БЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух-земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – до 250 кг.

    Специалисты АО «Кронштадт» ведут работу по оснащению беспилотников «Орион» системой радиоэлектронной борьбы. Экспортный вариант БЛА называется «Орион-Э», а для российской армии – «Иноходец».

    Ранее Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БЛА в воздухе.

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    Глава «Рособоронэкспорта» рассказал об особом внимании инозаказчиков к Су-57Э и Т-14 «Армата»

    19 августа 2022, 14:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», рассказал гендиректор РОЭ Александр Михеев.

    «Компания провела презентации около 350 образцов российской продукции делегациям партнеров, приехавших на форум. Особый интерес они проявили к истребителю пятого поколения Су-57Э, танку Т-14 «Армата», боевому вертолету Ка-52Э, ЗРК «Тор-Э2», ПТРК «Корнет-Э», боевой машине пехоты на колесной базе К-17 «Бумеранг», – цитирует ТАСС Михеева.

    По его словам, «Рособоронэкспорт» заключила несколько экспортных контрактов.

    «Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничество с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более 14,5 млрд долларов», – сообщил Михеев.

    Ранее Михеев сообщил об интересе иностранных заказчиков к антидронным комплексам.

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