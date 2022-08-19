В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу

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19 августа, пятница | Последнее обновление — 11:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу
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Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
«Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно – вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, сообщает публицист Дэвид Шеппард в своей статье для Financial Times.
По его словам, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в Евросоюзе все чаще в частном порядке заявляют, что Осло «следует согласиться на экспорт по сниженной цене», передает РИА «Новости».
Также автор статьи учел тот факт, что норвежский газ составляет 25% от общего импорта ЕС, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро.
По мнению Шеппарда, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода – на этом основании они хотят прийти к «компромиссному соглашению» с Норвегией.
«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения», – подчеркивается в статье.
Кроме того, Шеппард заметил, что такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее «стратегическим интересам» – поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем.
«Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится «тесная кооперация» со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики», – подытожил автор статьи.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
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Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии и готова к эксплуатации, сообщил представитель компании.
По его словам, турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy уточнил, что агрегат в случае согласования всех вопросов предполагается перевозить автомобильным транспортом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
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В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2»
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Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока – 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, выразил мнение главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky.
По информации эксперта, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, пишет РИА «Новости».
«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и ей, возможно, придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», – предположил Кованда.
По мнению аналитика, трудности, с которыми может столкнуться Германия, сыграют на руку Москве.
«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как «энергопереход». Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», – отметил экономист.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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Киев обиделся на Deutsche Welle за «пророссийские материалы»
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Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
«Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
В качестве примеров Николенко привел публикации, где говорилось, что «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», а также что «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента России Владимира) Путина».
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. Так, в июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тыс. касок. А теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью «немецкое оружие для Украины уже в пути».
В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»
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«Похоже, Германия сумеет до начала ноября выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ. Только это не дает гарантий успешного прохождения отопительного сезона. Отсюда и тревога у немцев», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Германии призвали правительство запустить «Северный поток – 2», сделав это «назло Владимиру Путину».
«Пока правительство Германии исходит из того, что они не будут запускать в работу «Северный поток – 2», надеясь пополнить запасы газа из других источников», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Берлин активно готовится к началу отопительного сезона, заполняя подземные хранилища. На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив – сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы», – заметил он.
«Кроме того, немцам приходится тратить колоссальные деньги для достижения этого результата. На заполнение хранилищ будет потрачено приблизительно 50 млрд долларов. Обычно эти расходы варьировались в районе 5 млрд долларов. Это вызывает рост тарифов на ЖКХ, а также прочих товаров и услуг. В Германии уже ввели специальный дополнительный сбор на электроэнергию», – говорит эксперт.
«Ситуация просто абсурдная. Берлин не запускает газопровод и держит высокие цены на энергию в попытках ударить по России. Но ущерб для Европы гораздо выше», – рассуждает Юшков.
Как заметил собеседник, ситуацию не улучшит и использование СПГ-терминалов. «Немцы планируют ввести в эксплуатацию два СПГ-терминала, но объемы СПГ на мировом рынке не увеличиваются. Германии придется вступить в борьбу с импортерами в Европе и Азии, поэтому с экономической точки зрения все будет очень и очень непросто», – подчеркнул он.
«Газа может хватить только в том случае, если в стране будут отключать промышленных потребителей. Бизнес уже сам потихоньку сокращает объемы потребления, поскольку на фоне высоких цен на топливо себестоимость товаров настолько растет, что это затрудняет реализацию продукции. И в такой ситуации запуск «Северного потока – 2» был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина», – заключил Юшков.
Ранее немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот – его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Накануне Reuters назвало сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств в Германии. «Сбор может быть установлен на уровне 2–3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай», сообщает издание Focus.
«Шольца с трудом можно было понять», – отмечает издание, передает РИА «Новости».
По данным издания, к демонстрации призвали партия «Альтернатива для Германии» и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.
Ранее Шольца освистали в немецком Эссене после слов об Украине и COVID-19.
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В Бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.
Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.
Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.
Ранее в Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину».
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Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»
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Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.
«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – передает РИА «Новости» сообщение компании в Twitter (запрещен в России).
Так, Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police и призвала читательскую аудиторию продолжить плейлист своими предложениями.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Шольц указал на важность прямого общения с Россией во время кризиса
Прямое общение с Россией важно, особенно во время кризиса, президент Владимир Путин должен знать, чего мы от него требуем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц шведской газете «Дагенс нюхетер».
«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», – приводит ТАСС сообщение Шольца.
По мнению канцлера, нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно. «Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», – подчеркнул политик.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
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Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России
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Германский энергоконцерн Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России, сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
В I полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере 12 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа, говорится в сообщении. Кроме того, 2,7 млрд евро убытка пришлись на обесценение доли концерна в «Северном потоке – 2» и активов в российской электроэнергетике, передает ТАСС сообщение главы компании.
Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
«Мы ожидаем зафиксировать отрицательную прибыль [по итогам 2022 года] из-за значительного сокращения поставок российского газа. Мы ожидаем улучшения прибыли в 2023 году и стремимся выйти из зоны убытков, начиная с 2024 года», – отметила финансовый директор Uniper Тиина Туомела.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления зимой
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Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества – так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. Он рассказал, как он намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги.
«Я живу в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я начал пробовать дополнительно обогревать его при помощи самодельной горелки», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, он засунул целый рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.
«В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз», – сказал мужчина.
Он уточнил, что для экономии он намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.
Он признает, что способ не самый безопасный: за пламенем нужен глаз да глаз. «Да, это, по сути, открытое пламя в закрытом помещении, но зато хорошая альтернатива классическому отоплению», – уверен немец.
К предстоящей зиме он купил 120 литров спирта за 300 евро, подсчитав, что этого хватит как раз на 3 зимних месяца. Также он подготовил большое количество пустых консервных банок. Согласно его подсчетам, одно такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса, при использовании трех таких горелок одновременно в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, он использует бирдекель – подставку под пивные кружки.
Дирк не исключает, что на фоне энергетического коллапса ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил обезопасить себя и соорудить электрогенератор.
«Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук, и даже подключить холодильник», – рассказывает он. Устройство снабжено компрессором, работает на бензине и при этом очень тихо. Его хватит и для соседей, уверен мужчина.
Еще одной важной частью подготовки Дирка к грядущей непростой зиме стала закупка продуктов впрок. «Я заполнил свой подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой, потому что хорошо помню времена пандемии», – пояснил собеседник, добавив, что ситуация может быть хуже, чем во время локдауна.
«Даже если я ошибаюсь и все будет спокойно, то я просто использую эти продукты позже», – заключил немец.
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