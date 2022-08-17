РТИ представил на «Армии-2022» макет комплекса для обнаружения объектов под землей

АО «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца» (РТИ) впервые представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» макет бортового радиолокационного комплекса по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) для спутников и самолетов, который способен обнаруживать объекты под землей.

«В настоящее время в научном центре технологий бортовых радиолокационных комплексов проводятся летные испытания комплекса с целью отработки уникальных возможностей подземной радиолокационной съемки местности», – рассказал ТАСС гендиректор АО РТИ Юрий Аношко.

Он также отметил, что сейчас специалисты РТИ прорабатывают алгоритмы, благодаря которым космический носитель, оснащенный данным комплексом, сможет производить геодезическую рекогносцировку (обследование) местности при строительстве транспортной инфраструктуры, а также мониторинг ее состояния в процессе использования.

«Конечной целью по этим работам является создание универсального комплекса, который сможет проводить весь спектр геодезических работ, начиная с изучения рельефа и состояния грунта, заканчивая исполнительными съемками готовых отрезков магистрали», – сказал Аношко.

По его словам, данный комплекс также будет востребован для информационной поддержки безопасного круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, контроля состояния газопроводов и предупреждения разрушения платформ нефтегазодобычи в результате столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, обнаружения очагов возникновения техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов.

Макет бортового радиолокационного комплекса по дистанционному зондированию Земли создан с модульным АФАР дециметрового диапазона длин волн. Комплекс может быть установлен на большинство малых летательных аппаратов и спутники, а также может решать широкий спектр задач по обнаружению и распознаванию наземных объектов, в том числе движущихся и замаскированных, картографированию местности, отслеживанию динамических процессов природного и техногенного характера, обнаружению подземных объектов. При обработке получаемых данных используются возможности искусственного интеллекта и самообучающихся нейросетей. Таким образом, создается возможность машинного обучения комплекса.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Роскосмос совместно с партнерами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.