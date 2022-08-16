Власти Запорожской области обвинили ВСУ в ударах по системе охлаждения АЭС

Реактор Запорожской АЭС защищен, он останется цел, даже если туда упадет самолет, но украинские войска бьют по системе охлаждения, заявил в эфире программы эфире телеканала «Соловьев Live» член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также он добавил, что ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

«Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них (бочек с ядерными отходами). Другие чуть дальше – в 50, 200 метрах. Т.к. сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища, и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и даже сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», – сказал Рогов.

Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.

В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.