В Британии испугались наступления ядерной зимы из-за обстрелов ЗАЭС

Пользователей соцсети Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал от Вооруженных сил России «убраться» с территории Запорожской АЭС и соседних районов безо всяких условий и заявил об опасности радиационного инцидента на станции для многих стран.

Комментаторы назвали украинского лидера военным преступником и возложили ответственность за обстрелы станции на киевский режим, передает РИА «Новости».

«Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели», – обратил внимание один из пользователей.

«Ой-ой, похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они еще дешево стоят!» – испугался читатель.

«Остановите этого военного преступника», – призвал другой.

«Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под ее контролем», – констатировали в комментариях.

«Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей», – заметил читатель.

«Зеленскому все равно, он знает, что его дни сочтены, поэтому может загрязнить Украину радиацией и уехать в один из своих роскошных домов в США, Великобритании или Израиле, чтобы потратить нечестно заработанные деньги американских и британских налогоплательщиков, отмытые и спрятанные на Каймановых островах», – написал пользователь.

Ранее Зеленский потребовал от Вооруженных сил России «убраться» с территории Запорожской АЭС и соседних районов безо всяких условий и заявил об опасности радиационного инцидента на станции для многих стран.

Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях Вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.

В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД