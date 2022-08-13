Германия не является нейтральной стороной в украинском конфликте, с таким признанием выступил председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц – возможный канцлер в будущей правительственной коалиции.

«Мы стоим вместе с Европой, на стороне Украины, и потому в этом конфликте мы не нейтральны», – приводит его слова «Царьград».

«Маски сброшены», – отметил, комментируя заявление Мерца, политолог Александр Сосновский. «Напомню, что Мерц – откровенный атлантист, находится под полным управлением из США», – добавил Сосновский.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.