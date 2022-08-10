СМИ: Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу

Кредиторы Украины, на долю которых приходится около 75% ее задолженности по внешним обязательствам, согласились заморозить выплаты до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на украинское министерство финансов.

«В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг», – приводит документ ТАСС.

Общий объем внешней задолженности Украины, по данным агентства, составляет 19,6 млрд долларов. Замораживание платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть выплачены для обслуживания долга до 2024 года.

По информации агентства, дефицит бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов в месяц.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.

Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.