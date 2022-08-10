Мэру Мадрида от имени Кличко предложили провести гей-парад имени Бандеры

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили мадридскому мэру Хосе-Луису Мартинес-Альмейде провести в городе гей-парад имени Степана Бандеры.

«Дело в том, что в нашем батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) много геев. Если возможно, мы хотели бы организовать такую встречу», – обратились к мэру Мадрида пранкеры от имени мэра Киева Виталия Кличко.

Полное видео розыгрыша доступно в Telegram-канале пранкеров.

«Он будет здесь, в Мадриде, через две недели?» – переспросил их глава испанского города.

«Нет, он уже умер. Но он был иконой гей-сообщества», – ответил «Кличко».

Градоначальник выразил сожаление в связи с гибелью «иконы».

Также Хосе Луис Мартинес-Альмейда в разговоре с пранкерами заявил, что испанская столица при необходимости готова депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы они участвовали там в боевых действиях.

Ранее большую фотографию целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.