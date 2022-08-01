Ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях, заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он также подчеркнул, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит ряду международных соглашений, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Кроме того, по словам Тарабрина, США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом.

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», – сказал дипломат. Тарабрин напомнил, что «Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон».

«Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», – добавил он, отметив, что «последний раунд российско-есовских консультаций по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года».

«Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», – заявил Тарабрин.

Напомним, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что желающих воевать среди иностранцев на стороне Украины все меньше и меньше, сейчас осталось около 3–4 тыс. иностранных наемников.