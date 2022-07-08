Чавушоглу обсудил с Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском Бали.

«Мы провели переговоры с Сергеем Лавровым, обсуждались шаги, которые можно сделать в рамках предлагаемого ООН механизма. Мы поддерживаем постоянные контакты с генсеком ООН [Антониу Гутерришем] по этой теме, вчера также у меня были телефонные переговоры с главой МИД Украины [Дмитрием Кулебой]», – передает ТАСС его заявление, транслируемое в Twitter (запрещен в России) Чавушоглу.

Лавров, в свою очередь, заверил, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по вопросу украинского зерна.

«Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами. У нас есть все решения: если речь об украинском зерне, то Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов. Дальше уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», – сказал он.

Как отметил глава российского МИД, «военные здесь играют основную роль, потому что все сопряжено с использование ВМС». «Когда переговоры продолжаться – я сказать не могу, так как несколько дней не был в Москве, но то, что мы всегда готовы, могу подтвердить», – добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что военно-морские силы играют ключевую роль в переговорном процессе по вопросу вывоза зерна из портов Черного моря.

Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.