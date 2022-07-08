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8 июля, пятница | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Чавушоглу обсудил с Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском Бали.
«Мы провели переговоры с Сергеем Лавровым, обсуждались шаги, которые можно сделать в рамках предлагаемого ООН механизма. Мы поддерживаем постоянные контакты с генсеком ООН [Антониу Гутерришем] по этой теме, вчера также у меня были телефонные переговоры с главой МИД Украины [Дмитрием Кулебой]», – передает ТАСС его заявление, транслируемое в Twitter (запрещен в России) Чавушоглу.
Лавров, в свою очередь, заверил, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по вопросу украинского зерна.
«Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами. У нас есть все решения: если речь об украинском зерне, то Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов. Дальше уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», – сказал он.
Как отметил глава российского МИД, «военные здесь играют основную роль, потому что все сопряжено с использование ВМС». «Когда переговоры продолжаться – я сказать не могу, так как несколько дней не был в Москве, но то, что мы всегда готовы, могу подтвердить», – добавил министр.
Лавров также подчеркнул, что военно-морские силы играют ключевую роль в переговорном процессе по вопросу вывоза зерна из портов Черного моря.
Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
Турция не пошла на уступки Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО
Турция в вопросах членства в НАТО Швеции и Финляндии не совершала никаких уступок, заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун газете «Хельсингин саномат».
«У нас были совершенно законные требования. По одному из сценариев, в случае их невыполнения вопрос членства в НАТО Финляндии и Швеции оказался бы под угрозой. Поэтому не могло быть и речи об уступках с нашей стороны», – передает ТАСС его слова.
Как отметил представитель администрации, Анкара по результатам переговоров с Швецией и Финляндией получила то, что хотела.
«У Турции нет категорических возражений в вопросе расширения НАТО, она ждет от стран, которые хотят вступить в альянс, конкретных обязательств, касающихся ценностей и целей блока. Конечно, главное наше ожидание касалось воспрепятствования деятельности [в скандинавских странах], наряду с террористической Рабочей партией Курдистана, ее ответвления в Сирии – «Сирийских сил народной самообороны», а также «организации ФЕТО», от рук которой погиб 251 человек в результате попытки переворота в Турции [в 2016 году], прекращения оказания им финансовой и иной поддержки», – добавил Алтун.
По его словам, еще одним требованием Турции было снятие эмбарго на поставки ей продукции оборонной промышленности. «Исходя из подписания документа мы понимаем, насколько Финляндия и Швеция серьезно и решительно настроены в вопросах борьбы с терроризмом», – подчеркнул представитель администрации турецкого президента.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.
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СМИ: Турция не задерживала российский сухогруз по запросу Украины
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Таможенные службы Турции не проводили процедуру задержания российского сухогруза с зерном, о которой сообщал Киев, судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями, груз осмотрен сюрвейером, сообщил один из членов экипажа.
«При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось. Судно просто стоит на якоре в связи с погодными условиями. На судно приехал сюрвейер, проверил груз, это происходит всегда», – рассказал он ТАСС.
Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно.
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы».
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Турция не предприняла никаких действий по сухогрузу с зерном в порту
Турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было, сообщил источник в таможне.
«Никаких действий в отношении сухогруза, никакой конфискации не было. Он продолжает стоять», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом на вопрос, какие действия могут предпринять турецкие власти по запросу Киева, собеседник агентства посоветовал адресовать вопрос соответствующим ведомствам.
Накануне в течение всего дня из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз.
До этого турецкая газета Aydinik заявила, что изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается.
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Чавушоглу и Кулеба обсудили ситуацию с сухогрузом «Жибек жолы»
Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию вокруг сухогруза «Жибек жолы» под флагом России, находящегося на якорной стоянке в Черном море в Турции, сообщил источник в МИД республики.
«Министры обсуждали последние события на Украине, экспорта зерна, а также ситуацию с судном «Жибек жолы», – сообщил источник ТАСС.
Ранее из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз.
До этого турецкая газета Aydinik заявила, что изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается.
Напомним, источник в таможне рассказал, что турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было.
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На территорию Курской области со стороны Украины прилетело более 20 снарядов
Более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром приграничные населенные пункты Глушковского района подверглись обстрелу. Были зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвались снаряды в поселке Теткино.
Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие.
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Выбрано место для посольства ДНР в Москве
Посольство Донецкой народной республики, которое откроется в Москве 12 июля, будет расположено в центре города по соседству с дипмиссиями Японии, Ирландии и Португалии.
Будущая донецкая дипмиссия расположена в небольшом «посольском районе». Буквально в соседнем доме находится ирландская дипмиссия, через дом – португальская, в ста метрах через дорогу – комплекс посольства Японии, передает корреспондент РИА «Новости».
Работа по открытию посольств России в ДНР и ЛНР началась еще в конце апреля.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила о проработке вопроса об открытии представительства в Санкт-Петербурге.
Лавров назвал враньем заявления Киева об «обстреле» Россией своих городов
Глава МИД Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.
«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров отметил, что западные страны должны осознавать «свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда».
«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего в Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счету – это государственный террор», – добавил министр.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что угроза диверсионных действий украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории России нарастает. Кроме того, по территории РФ ведутся обстрелы артиллерией, управляемыми ракетами и беспилотниками.
Бойцы украинских спецподразделений публично хвастаются своей работой. В частности, британская газета Times публикует интервью с украинскими военнослужащими отряда спецназа «Шаман». Офицеры и сержанты рассказывают, что якобы неоднократно высаживались в ночное время с вертолетов на территории России для осуществления диверсий на российских складах оружия и нефтебазах.
Названы сроки возобновления производства автомобилей Niva
Производство автомобиля Niva Legend будет восстановлено в ближайшие 10 дней, а производство Niva Travel начнется с августа, сообщил на международной выставке «Иннопром» глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
«Что касается восстановления производства Niva, то в классической или в легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней. И мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, ну а впоследствии, начиная с августа, подключится и модель Niva Travel», – передает ТАСС его слова.
Также Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, пишет РИА «Новости».
«Что касается восстановления производства Niva... В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней – мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel», – отметил он.
Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva.
До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок.
Новому катеру Балтфлота присвоили имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова
Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе специальной военной операции, присвоено новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок».
Катер, полученный недавно на вооружение Балтийского флота, предназначен для борьбы с подводными диверсантами и поддержки действий боевых пловцов. На катере имеется пулеметная установка, противодиверсионные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, радиоэлектронное вооружение, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«В свою очередь, глава Республики Коми Владимир Уйба сказал, что кадетская школа села Коровий Ручей, в которой учился Владимир Носов, а также одна из улиц в Калининградской области будут названы в его честь», – говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что капитан гвардии Носов участвовал в специальной операции с 8 марта, в боях с противником действовал отважно и мужественно, умело руководил подчиненными. На счету личного состава роты под командованием офицера – несколько уничтоженных боевых машин пехоты врага, десятки военнослужащих ВСУ.
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Конгрессмены США выступили против продажи Турции F-16
Ряд конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16, пишет газета Aksam.
«Группа членов Конгресса США возразила против заявлений президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде в поддержку продажи F-16 Турции. Выяснилось, что подписавшие заявление, выступившие против продажи, ранее были замешаны во многих письмах и действиях против Турции. Заявление членов Палаты представителей подписано Крисом Паппасом, Диной Титус, Кэролин Мэлони, Чарли Кристом, Фрэнком Паллоне и Джоном Сарбейнсом», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Издание уточняет, что «конгрессмен Крис Паппас вместе с Кэролин Мэлони и еще четырьмя членами в прошлом году направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой не продавать F-16 Турции».
«Джон Сарбейнс написал письмо, открытое для подписи членов Конгресса, чтобы не передавать F-35 Турции в 2019 году. Выяснилось, что отец Сарбейнса, бывший сенатор Пол Сарбейнс, также лоббировал предотвращение продажи фрегатов Турции в 1995 году», – пишет издание.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Байден на встрече с Эрдоганом пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.
Эрдоган запланировал подписать соглашение с Италией и Францией по системам ПВО
Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Это очень важная тема отношений между Турцией, Италией и Францией. Во время последнего саммита НАТО мы обсуждали этот вопрос с президентом Макроном. Во время встречи с премьер-министром Драги (в Анкаре во вторник) мы опять обсудили детали этого вопроса. Наши министры обороны тоже обсудили эту тему. Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T. Мы хотим их подписать, потому что это имеет большое значение для наших оборонных систем. У нас есть полное согласие с премьер-министром по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть соглашение с Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.
Напомним, в мае 2019 года Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500.
Песков заявил о высокой востребованности российского зерна
Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
IKEA приостановила продажи на российском сайте
IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте, начала обрабатывать уже принятые заказы, соответствующий баннер появился на странице компании в Сети.
«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», – сообщается на сайте ретейлера.
Напомним, IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.
Попытки авторизации на сайте компании IKEA 5 июля завершались ошибкой, когда должна была начаться финальная распродажа.
После этого подразделение предложило приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, однако форма их отправки оказалась нерабочей.
Сайт все еще не смог восстановиться из-за большой нагрузки, связанной с распродажами.
Россия и ЛНР подписали соглашение о взаимном признании образования
Россия и Луганская народная республика будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки, правительство одобрило соответствующий проект соглашения.
В рамках работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ, сообщается на сайте правительства России.
Проект аналогичного соглашения с Донецкой народной республикой был одобрен правительством в конце мая.
В феврале народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял такой же закон.
Главы МИД России и Турции обсудили взаимодействие стран Черном море
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на встрече на полях СМИД «Группы двадцати» взаимодействие двух стран в Черном море, сообщила пресс-служба российского МИД.
«Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ходе переговоров Лавров также подчеркнул неприемлемость поддержки Западом киевского милитаризма.
«В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей», – отметили в МИД.
Ранее министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг сухогруза «Жибек жолы» под флагом России, находящегося на якорной стоянке в Черном море в Турции.
Ранее из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз.
До этого турецкая газета Aydinik заявила, что изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается.
Напомним, источник в таможне рассказал, что турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было.
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