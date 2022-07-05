Названы сроки возобновления производства автомобилей Niva

Производство автомобиля Niva Legend будет восстановлено в ближайшие 10 дней, а производство Niva Travel начнется с августа, сообщил на международной выставке «Иннопром» глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Что касается восстановления производства Niva, то в классической или в легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней. И мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, ну а впоследствии, начиная с августа, подключится и модель Niva Travel», – передает ТАСС его слова.

Также Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, пишет РИА «Новости».

«Что касается восстановления производства Niva... В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней – мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel», – отметил он.

Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva.

До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится.

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