АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva

Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области

Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.

В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.

Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.

В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД