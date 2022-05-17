Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на платформе, разработанной французской компанией Renault совместно с российским производителем, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он уточнил, что Renault будет способствовать поставке своих комплектующих в Россию из дружественных стран.

«Основным условием является то, что компания Renault будет прикладывать максимально усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АвтоВАЗа, – передает его слова РИА «Новости».

Мантуров пояснил, что решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным решением. Оно принималось с учетом того, что компания сейчас не может полностью обеспечивать поставку комплектующих и компонентов для загрузки площадок АвтоВАЗа и «Рено Россия».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.