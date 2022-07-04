ФСБ пресекла деятельность экстремистского сообщества АУЕ в Туве

ФСБ пресекла в Туве деятельность экстремистского сообщества АУЕ (запрещено в России), задержаны организатор и 14 участников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и пресс-службе СК.

«Совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии АУЕ в Республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и жителей республики», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В СК отметили, что руководителю и 14 участникам экстремистского сообщества в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации, вовлечении в ее деятельность, финансировании экстремистской деятельности, занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Арестованы 14 обвиняемых, а в отношении одного в связи с состоянием его здоровья проводится судебно-медицинская экспертиза», – подчеркнули в СК.

Кроме того, по данным СК, участники АУЕ пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Они вовлекали в состав сообщества новых членов, осуществляли сбор денежных средств для пополнения преступных касс, так называемого общака, осуществляли поставку осужденным запрещенных предметов и веществ», – рассказали в ведомстве.

По информации ФСБ, в деятельность экстремистской организации активно вовлекались подростки, которые задействовались в ресурсном обеспечении запрещенной структуры путем совершения общеуголовных преступлений.

Также в ФСБ сообщили, что следственные действия проведены в отношении членов АУЕ, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики. У них изъяли документальные материалы, подтверждающие их участие в запрещенной структуре.

В 2020 году молодежное криминальное движение (или субкультура) АУЕ по решению Верховного суда было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участники АУЕ нередко бывали заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.