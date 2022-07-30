Киев решил объявить обязательную эвакуацию жителей из подконтрольной части Донбасса

Власти страны намерены провести обязательную эвакуацию жителей той части Донбасса, которую до сих пор контролирует Киев, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она пояснила, что в данных районах отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения. «33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», – приводит в субботу ее слова агентство УНИАН, передает ТАСС.

По ее словам, «если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».

Ранее Верещук объявила о создании на Украине создании штаба для эвакуации людей из подконтрольной части Донбасса и призвала жителей выехать в центральные и западные регионы страны.

До этого Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».