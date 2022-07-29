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Решетки на окнах стали причиной гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле
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Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУ МЧС Андрей Румянцев.
«Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки», – передает РИА «Новости» слова Румянцева.
Врио начальника столичного ГУМЧС также отметил, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала.
Кроме того, Румянцев сообщил, что в хостеле неоднократно находили нарушения. «С 2019 по 2022-й неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение», - сказал он.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек.
Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина
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«По сути, действующий президент Украины Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.
«В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось», – сказал политолог и историк Владимир Корнилов.
«Мы часто слышали от различных украинских государственных деятелей подобные заявления. Но из уст Зеленского это звучит смешно. Особенно на фоне проводимой им политики. Тогда не очень понятно, почему, например, Новгород не может претендовать на ту же роль наследника?» – сыронизировал собеседник.
«И если уж исходить из логики Зеленского, то Украина должна претендовать и на те территории Пруссии, которые сейчас входят в состав России. Если он считает, что это так, то тогда мы должны воссоединять наши земли. Чем, собственно говоря, российская армия сегодня и занимается», – отметил политолог.
«По сути, действующий президент дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заключил Корнилов.
В четверг Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
В прошлогоднем поздравлении Владимира Зеленского с 1033-летием Крещения Киевской Руси, крымчане нашли ряд ошибок. Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
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В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев
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«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.
Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.
Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.
«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.
Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.
Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
Между тем Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в День Крещения Руси возглавил торжественное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
После литургии в Успенском соборе предстоятель РПЦ возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме у стен Кремля, где совершит молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День Крещения Руси, а также День памяти святого князя Владимира (960–1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график
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Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, «когда позволит время», сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону. Прайс заявил: «Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. <…> Мы хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря». Прайс считает, что нет причин откладывать решение вопроса.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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Захарова ответила Зеленскому на слова о законной наследнице Киевской Руси
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об Украине как «единственной наследнице Киевской Руси».
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси, а также одним из величайших достижений «правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».
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Немецкая Siemens опровергла заявление Газпрома о невыполнении ремонта турбин для «Северного потока»
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Немецкий концерн Siemens заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях в ответ на обвинения Газпрома в невыполнении ремонта турбин для «Северного потока».
«В настоящее время у нас нет доступа к турбинам, и мы до сих пор не получили от Газпрома никаких сообщений о повреждениях. Поэтому мы должны исходить из того, что турбины находятся в рабочем состоянии», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) сообщение компании.
В спецзаявлении компания отметила, что плановое техническое обслуживание и в будущем может проводиться без проблем.
«Действующее в настоящее время разрешение канадского правительства предусматривает дальнейшее обслуживание турбин компанией Siemens Energy в Монреале с последующим введением их в эксплуатацию», – отметили в Siemens.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
При этом ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
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Стивен Сигал: Никогда не откажусь от российского паспорта
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России.
«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее актер не исключил, что у него могут быть родственники и в России, и на Украине.
Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.
Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина
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Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.
«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», – передает РИА «Новости» слова Луческу.
В 2016–2017 годах Луческу был главным тренером питерского «Зенита», где получал 4 млн евро в год и откуда ушел со скандалом, а с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Турции.
Напомним, Луческу назвал свой приход в футбольный клуб из Санкт-Петербурга большой ошибкой. Луческу стал тренером «Зенита» летом 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.
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На Украине обозначили сроки нанесения удара по Крымскому мосту
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Данилов заявил, что ситуация находится «под бдительным контролем». По его словам, «все это будет сделано» и в отношении других объектов, передает украинский канал «24» со ссылкой на «Говорит большой Львов».
Как сообщил Данилов, соответствующее решение «примут военные». Он заявил: «Как только будет необходимость, возможность и задание – все будет сделано, и не только в отношении этого объекта», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на NTA.
Накануне Данилов пригрозил ударами по территории России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Добровинский дал совет российским владельцам недвижимости в Черногории
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Россияне, недвижимость которых пытаются «заморозить» за рубежом, могут обратиться в суд и с большой вероятностью выиграть это дело, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя действия Черногории против недвижимости граждан России.
СМИ сообщают, что Кадастровая служба Черногории начала оформлять «заморозку» недвижимости граждан России, которые попали в утвержденный санкционный список. Ранее на сайте кабмина Черногории был опубликован соответствующий документ.
«Черногория не входит в Евросоюз, но очень хочет войти. Поэтому этот шаг – такой способ «заглянуть в глаза», «лизнуть», «встать на колени» перед Европейским союзом в надежде, что их пустят к себе быстрее», – говорит Добровинский.
Юрист подчеркивает, что поскольку Черногория не является членом Евросоюза, это решение – их собственное желание, в связи с чем можно обратиться в суд в самой Черногории. Доказать, что решение о заморозке собственности не соответствует законодательству самой Черногории, по мнению адвоката, будет несложно.
«Они не в Евросоюзе, а значит, не обязаны делать то, что там придумали. А если в Эфиопии примут какое-то решение, Черногория тоже будет ему следовать? Ну смешно же. Поэтому, думаю, есть большой шанс выиграть такое дело», – заключил Добровинский.
Напомним, в начале апреля власти Черногории приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Днем ранее страна объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.
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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Медведев рассказал об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Российская сторона готова ответить на расширение НАТО на севере симметричными мерами в случае вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», – цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, есть несколько путей движения Швеции и Финляндии внутри НАТО: умеренный и другой, более радикальный, предполагающий, что эти страны «полностью распахнут калитку» и создадут базы на своей территории и разместят ударные вооружения.
«Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», – сказал Медведев.
«Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», – сказал зампред Совбеза.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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