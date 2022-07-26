Автоколонна с гуманитарным грузом отправилась из Нижегородской области в ДНР

Нижегородские предприниматели при поддержке правительства региона собрали для жителей города Харцызск в ДНР автоколонну из семи машин с гуманитарной помощью, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что это три фуры весом 60 тонн со строительными материалами от ГК «Каркас-Монолит», одна фура с мебелью, один грузовик и две «ГАЗели» со строительно-расходными материалами и средствами личной гигиены.

«Большое спасибо всем нижегородским представителям бизнеса, кто включился в помощь жителям Донбасса. Это не только дает возможность людям вернуться к нормальной жизни, но и закладывает основу для долгой дружбы и сотрудничества», – приводятся его слова на сайте регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что автоколонна также везет в Харцызск оборудование для организации образовательного процесса.

«Лично посетил образовательные учреждения в Харцызске, пообщался с ребятами и педагогами. Материальная база, к сожалению, там давно не обновлялась, а продолжать учиться нужно. В связи с этим принял решение усилить поддержку по этому направлению», – добавил Никитин.

Для распределения по школам городов Харцызск, Иловайск, Зугрэс, пгт. Троицко-Харцызск, пгт. Горное направлены учительские столы, шкафы, а также окна и материалы для ремонта санузлов.

Кроме того, в Харцызскую школу искусств поступят музыкальные инструменты: саксофоны, флейты, скрипки, гитары, баяны, ксилофон, пианино, акустическая система и другая аппаратура.