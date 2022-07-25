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Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
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Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
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Соседи Шольца нашли в выброшенном им мусоре секретные документы
Канцлер Германии Олаф Шольц и его супруга Бритта Эрнст, министр образования федеральной земли Бранденбург, уже неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы, которые потом находили их соседи по многоквартирному дому в Потсдаме, пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, в ноябре прошлого года жители дома в центре Потсдама нашли в мусоре черновик речи, которую Эрнст произнесла несколькими днями ранее в парламенте Бранденбурга. Кроме того, на помойке находили выдержки из ежедневника жены канцлера, а также лист бумаги со списком одежды, которую супруга Шольца выбирала для тех или иных случаев. Распечатанная и в дальнейшем выброшенная переписка с представителем языковой школы в Гамбурге показала, что Эрнст хотела улучшить свой английский, отмечается также в публикации.
По данным издания, среди них были документы, «официально классифицированные как конфиденциальные». В частности, в контейнере нашли памятку с краткими характеристиками глав правительств, жен и мужей лидеров стран G7, которые прибыли в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге Германии. К примеру, в документе сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьера Италии, «избегает общественности», передает РИА «Новости».
Отмечается, что, хотя в данном случае речь идет об общедоступной информации, супруге немецкого канцлера не следовало выбрасывать в мусор бумагу, которой в МИД ФРГ присвоили классификацию «секретно – только для служебного пользования». Согласно официальным предписаниям, такие данные подлежат защите от несанкционированного доступа, их утилизация также регламентирована: документ необходимо уничтожить таким образом, чтобы восстановить его содержание было невозможно.
Журнал обратился к самому Шольцу и его супруге за комментарием касательно того, почему конфиденциальные документы оказались в мусоре, однако ни ведомство канцлера, ни министерство образования Бранденбурга, где служит Эрнст, ответа не предоставили. В самой публикации говорится, что, по всей видимости, конфиденциальные бумаги выбрасывает преимущественно жена немецкого канцлера.
Ранее в Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным.
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Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Немецкие СМИ: Сильный доллар вредит мировой экономике
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Крепкая американская валюта представляет проблемы для большой части мира, ведь США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, что приводит к массовому оттоку капитала из развивающих стран, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Американская валюта крепка как никогда, констатирует DWN. В первые шесть месяцев 2022 года долларовый индекс WSJ вырос на 8,7%, а с начала июля – еще на 1,4%. При этом деньги развивающихся, а также промышленных стран обесценились. На прошлой неделе евро упал до рекордно низкой с 2002 года отметки. На некоторое время он даже достиг паритета с американской валютой, передает RT текст статьи германского издания.
По словам автора публикации, рост доллара в первую очередь связан с тем, что в июне Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на 0,75%. Это самое большое увеличение с 1994 года. Тоже самое ФРС собирается повторить в июле.
На фоне спада мировой экономики США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, поясняет немецкое издание. Когда иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в американские акции и облигации, то спрос на доллар растет, а вместе с ним и его стоимость. Центробанки ряда развивающихся стран последовали примеру США и также увеличили свои ключевые процентные ставки для борьбы с инфляцией.
По данным американского Института международных финансов, в одном только июне отток капитала в развивающихся странах составил 4 млрд долларов, что равноценно макроэкономическому шоку, как, к примеру, в 2013 году, когда Федеральная резервная система США объявила о прекращении своей программы по покупке облигаций, указывает автор статьи.
Когда государство обслуживает долговые обязательства в иностранной валюте и при этом обесценивает свою собственную, это усложняет выплату долгов, объясняет автор. Если же государства с этим не справляются, они рискуют потерять доступ к международным финансовым рынкам. К примеру, в мае Шри-Ланка объявила о дефолте. Комбинация из долговой удавки и скачущей инфляции привела к тому, что у страны закончились доллары для оплаты импорта основных товаров, например, топлива и медикаментов.
Уровень долгов в американской валюте у развивающихся стран разный, объясняет издание. По данным Института международных финансов на первый квартал 2022, в Аргентине, Украине и Колумбии он составляет 20% ВВП, а у ряда стран в Азии и Европе он ниже 2%. С начала года сильнее всего по отношению к доллару просела турецкая (на 25%), аргентинская (21%) и венгерская валюты (17%). А укрепится смог только бразильский реал (на 2%), заключает DWN.
Ранее болгарский экономист заявил, что низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России.
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СМИ: Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене
Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской радиокомпании со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел, предположительно, в субботу около 11.00 (12.00 мск). Расследованием занимается отдел полиции по госбезопасности, передает РИА «Новости».
Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Ранее бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту героизировал Бандеру. Сравнивал его с Робин Гудом и уверял, что лидер украинских нацистов не имеет никакого отношения к нацизму, а массовых убийств украинскими нацистами поляков и евреев вообще не было.
Глава МИД Германии признала трудности с круговыми поставками танков Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей.
«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», – передает РИА «Новости» слова Бербок, сказанные в интервью таблоиду Bild.
Об этом дипломат заявила после обвинений польской стороны: заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью журналу Spiegel заявил, что обещания Германии по поводу кругового обмена танками «оказались обманным маневром».
Министр заявила, что круговые поставки танков «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось». Комментируя слова представителей Польши, Бербок отметила, что никто в этой ситуации не будет обманывать своей европейских соседей. По ее словам, изначально было ясно, что танки нельзя заменить «одним щелчком пальца».
Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение.
В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ
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Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.
«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.
При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».
По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.
Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Названа возможная кандидатура на пост посла Украины в Германии
Украина определилась с кандидатурой нового посла в Германии, который сменит известного скандальными высказываниями Андрея Мельника, им станет 47-летний Алексей Макеев, сообщил немецкий телеканал RTL.
Как уточняет RTL, официально его представят в германском МИД через две недели, передает ТАСС.
Алексей Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014–2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.
Новый украинский посол приедет на смену проработавшему в Германии восемь лет Андрею Мельнику, который регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях.
Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Европа нарастила темпы закачки в ПХГ
Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.
Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».
В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).
Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Шольц подтвердил покупку 30% акций Uniper властями Германии для спасения компании
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
На пресс-конференции в Берлине Шольц пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности, сообщает ТАСС.
«Решение заключается в том, что мы приобретаем тридцатипроцентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», – рассказал Шольц.
Кроме того, он дал понять, что не следует полагаться на поставки газа из России.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
В этом контексте он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока». По утверждению Шольца, заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Германию уличили в страхе остаться зимой без российского газа
Немецкие власти «по-прежнему заметно нервничают» и не могут с уверенностью сказать, хватит ли Германии газа, чтобы «пережить зиму», пишет британская пресса.
В статье Кати Хойер для журнала Spectator утверждается, что риторика главы МИД Германии Анналены Бербок, которая попросила Канаду вернуть турбину для «Северного потока», «играет на руку Путину». Как указала Хойер, министр «подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России». По словам Бербок, «в противном случае» Германия «не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будет иметь дело с крупными социальными волнениями», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
В Японии усомнились в способности США и Австралии нарастить экспорт СПГ
Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба выразил мнение, что США и Австралия вряд ли смогут нарастить объемы производства сжиженного природного газа (СПГ), о чем на прошлой неделе своих коллег просил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
«В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Он выразил мнение, что вероятность возобновления полноценной деятельности СПГ-терминала в США в течение года довольно низкая. С другой стороны, добавил он, наращивание объемов экспорта СПГ под вопросом из-за ограничений на выбросы вредных веществ, таких как формальдегид из турбин внутреннего сгорания, которые теперь распространяются и на газовые турбины, используемые, в том числе, на СПГ-терминалах.
В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. «Причина – в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций», – сказал он. По его словам, у Австралии «нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию», поскольку она еще не решила свои собственные проблемы: для перевозки СПГ из районов добычи на северо-западе в районы потребления на юго-востоке нужны плавучие регазицикационные установки, а их недостаточно из-за высокого спроса в Европе. Кроме того, по его словам, «газовые месторождения Австралии, ставшей в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ в мире, начинают устаревать, а новых месторождений нет, поэтому увеличить объемы поставок будет крайне сложно».
С просьбой к США и Австралии нарастить объемы производства СПГ и обеспечить его стабильные поставки в Японию Хагиуда обратился на проходившем в Сиднее энергетическом форуме. Это произошло на фоне опасений относительно будущих поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» после решения Москвы сделать его оператором создаваемое российское ООО. При этом Хагиуда заявлял, что это «не приведет к немедленному прекращению поставок», а Москва отмечала, что не видит таких рисков. Тем не менее, по данным японских СМИ, в Токио восприняли этот шаг Москвы с озабоченностью, допуская, в том числе, остановку поставок.
Вместе с тем Оба считает, что вопрос дальнейших поставок из России зависит от решений Токио. «До настоящего момента президент [России Владимир] Путин и российское правительство не грозило Японии остановкой поставок СПГ. Только зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что Япония не сможет покупать российский газ при условии, если реализует политику ограничений цены российской нефти», – сказал он, высказав мнение, что такое заявление Медведева не является отражением позиции российского правительства. «В настоящий момент вопрос, покупать или не покупать российский СПГ, зависит от решения японской стороны», – добавил эксперт.
По мнению Обы, «в настоящее время действительно сокращаются объемы поставок природного газа в европейские страны, и причины для этого не всегда рациональные». «Поэтому я могу понять, почему приходится реагировать на беспокойство граждан, которые опасаются, что Россия в будущем может прекратить поставки в Японию», – сказал он.
Однако, решение Москвы по «Сахалину-2» не грозит остановкой поставок, считает Оба. «Действительно, в соответствии с указом президента Путина контроль над проектом «Сахалин-2» переходит российской компании, однако это вопрос разработки [энергоресурсов], а контракты на поставку – это отдельный разговор», – сказал он.
Вместе с тем, если все же допустить такую возможность, уточнил Оба, самой эффективной мерой для восполнения российского СПГ будет атомная энергетика. «Объем поставок СПГ с «Сахалина-2» равен примерно 6 млн тонн в год, это эквивалентно семи атомным реакторам. Поэтому я думаю, с точки зрения экономии газа самым эффективным является перезапуск АЭС, и в будущем есть возможность решений в этом направлении», – считает Оба.
Ранее японские эксперты предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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