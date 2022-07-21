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Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса
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Белоруссия сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, то есть де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части и будете восстанавливать. Ну а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента», – приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» фрагмент интервью Лукашенко агентству Франс Пресс.
Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.
Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
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Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса
Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.
Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».
«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Пентагоне заявили о «пока не потерянном» для Киева Донбассе
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Власти США считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для Киева, Вашингтон ожидает продолжительных боев за территорию, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в Донбассе идут военные действия на истощение.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, – нет, он пока не потерян», – сказал Милли, комментируя реплику журналиста, передает ТАСС.
В Пентагоне заявили о намерениях поставлять Киеву оружие для долгосрочной обороны.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
В среду стало известно, что украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Власти Запорожской области рассказали, когда продолжится освобождение региона
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Дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Рогов сказал, что «продвижение в Запорожской области начнется, когда будет освобожден Донбасс». По его словам, «закрытие, захлопывание большого донбасского котла» является одним из основных «предназначений по запорожской» линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, эта линия сохраняется больше трех месяцев, хотя локальные успехи военных есть. Он рассказал, что несколько дней назад украинские войска пытались контратаковать, «собирали достаточно много людей, но побежали, роняя тапочки». После того, как атака украинских сил провалилась, «небольшая группа нашей военной разведки выдвинулась посмотреть, что происходит». Рогов сообщил, что украинские губернатор и мэр Запорожья подготовили эвакуационные рейсы и планировали бежать.
По данным администрации Запорожской области, на начало июля освобождено порядка 72–73% территории региона. Линия боевого соприкосновения составляет 140 км.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины
Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс.
По его словам, это было сделано в превентивных целях. «Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <…> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БелТА.
«Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», – сказал президент.
Лукашенко также сообщил, что в пятницу по телефону будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, а позже состоится и встреча. «Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо», – добавил он.
Ранее белорусский лидер заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
В начале июля Лукашенко отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
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Союзные силы подавили все попытки прорыва ВСУ на южном направлении фронта в ДНР
Украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Попыток прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несет потери, поэтому там статично находимся и мы, и они. Но попытки уже они несколько раз предпринимали, но безуспешно», – передает ТАСС его слова.
Басурин уточнил, что две попытки прорыва были в районе Угледара. «Одна предпринималась на позиции, которую контролируют российские войска, и она была неудачна. Следующая попытка была на позиции, на которой стоят бойцы нашей республики – она тоже была неудачная», – рассказал он.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили о расстреле сдающихся срочников украинскими нацбатальонами под Авдеевкой
Украинские националистические батальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона 9-го полка народной милиции Донецкой народной республики с позывным «Хохол».
«Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить всушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно – стреляют прямо в упор», – рассказал он РИА «Новости».
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ Белоруссии
Президент России Владимир Путин обратился к председателю госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову с просьбой «найти десятку» миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.
На пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также сделать это и в Белоруссии, передает РИА «Новости».
«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», – обратился Фролов к президенту.
Он добавил, что хотел бы оснастить «роббо классами» российские школы и культурные центры за границей по линии Россотрудничества и МИД, платформа интересует Китай, Японию, Финляндию, Южную Корею.
Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также присутствовал на пленарной сессии. «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», – сказал президент.
Путин отметил, что белорусам нужно помочь, так как это близкое, союзное государство.
Глава государства в среду принимал участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс».
Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой народной республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
Генерал обратился с предупреждением к мировому сообществу, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.
Напомним, Украина готовит провокации в находящемся под контролем ее вооруженных сил городе Славянске в ДНР для выявления коллаборантов, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
На Украине предъявили обвинение судье за смертный приговор наемникам в ДНР
Службы безопасности Украины заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из ДНР, который приговорил наемников к смертной казни, сообщила пресс-служба ведомства.
Утверждается, что следователи подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье.
«Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах Вооруженных сил Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.
Медведев заявил, что нужно отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и «пошире»
Украинских военных нужно оттеснить не только от Донецка, но и дальше, заявил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения пункта временного размещения эвакуированных из Донбасса и Украины в Таганроге.
«Решим все эти задачи, но это требует определенного времени. Но понятно, что сложно, хотелось бы быстрее», – цитирует Медведева ТАСС.
Отвечая на реплику с призывом отодвинуть ВСУ от Донецка, Медведев сказал: «И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]».
Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут доведены до конца.
«Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили, и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», – сказал Медведев в беседе с эвакуированными.
Ранее зампред Совбеза заверял, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, и обозначил, когда и как для отдельных украинских политиков и Украины в целом наступит судный день.
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В ДНР заявили об освобождении 255 населенных пунктов
Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных освободили 255 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 20 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов, включая Берестовое», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что силы продолжают наступление по нескольким направлениям.
Ранее сообщалось, что силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.
В Минобороны заявляли, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
В России стартовали «Университетские смены» для детей и подростков из Донбасса
Российские педагогические вузы принимают участие в проекте Минпросвещения России «Университетские профильные образовательные смены», новые смены для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик открылись в Челябинске, Барнауле, Армавире и Глазове, в Липецке и Туле участники «Университетских смен» продолжают изучать историю России и регионов.
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете стартовала первая «Университетская смена». ЮУрГУ встретил 46 школьников из ДНР. Ребята посетят интерактивные лекции, краеведческий музей, пройдут с экскурсией по центру Челябинска, побывают в мультимедийном парке «Россия – Моя история», примут участие в интеллектуальной игре «Русский мир» и различных развлекательных и спортивных мероприятиях, говорится на сайте Минпросвещения.
В Алтайский государственный педагогический университет приехали 49 детей и подростков из Донецкой Народной Республики на вторую «Университетскую смену». Для ребят в АлтГПУ разработана образовательная программа «История России в зеркале культуры». Школьники познакомятся с педуниверситетом, с городом Барнаулом, совершат путешествия на малую родину Германа Титова – в село Полковниково и Василия Шукшина – в село Сростки. Для ребят будут организованы игры, мастер-классы, тренинги, спортивные эстафеты.
В Армавирском государственном педагогическом университете началась вторая «Университетская смена». Участниками образовательной программы «Наследие России» стали 30 школьников из ДНР. Первый вечер был посвящен организационным моментам: разделению на отряды, знакомству с вожатыми, педагогами и психологами, инструктажам. После торжественного открытия смены АГПУ для ребят пройдут экскурсии, знакомство с городскими арт-пространствами и спортивной инфраструктурой.
В Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко стартовала третья «Университетская смена». В Глазов приехали 56 ребят из Донецкой Народной Республики. Участников смены разместили в общежитии вуза. После торжественного открытия «Университетской смены» в ГГПИ школьникам провели обзорную экскурсию по городу. Для детей запланированы различные мероприятия, прогулки по Удмуртии, мастер-классы и спортивные соревнования.
В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского продолжается вторая «Университетская смена». Помимо экскурсий по Липецку и знаковым местам региона, для ребят сотрудники и вожатые ЛГПУ провели интерактивное занятие о научных деятелях России, мастер-класс по народным песням в Институте культуры и искусства, исторический квест «Дела Петра Великого».
Участники третьей «Университетской смены» Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого после лекции о культуре и государственной символике России отправились за город, где поднялись на воздушном шаре и увидели Тулу с высоты птичьего полета. Ребята посетили Тульский кремль, Музей «Тульские самовары» и ознакомились с Казанской набережной. В «Точке кипения» ТГПУ прошел турнир альтернативного спорта.
В Белоруссии признали экстремистским польское «Еврорадио»
Польское «Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») признано экстремистским в республике, сообщили в МВД Белоруссии.
«Группа граждан, объединенных общим названием «Еврорадио», действуя в том числе посредством интернет-ресурсов: интернет-сайта, мессенджера Telegram, сообществ социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook*, Instagram*, Twitter, TikTok, осуществляет экстремистскую деятельность», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») работает с 2005 года, базируется в Варшаве. В 2009–2021 годах в Минске был корреспондентский пункт радио. В 2020 году власти страны заблокировали доступ к сайту «Еврорадио». В 2021 году правительство Белоруссии закрыло корреспондентский пункт в Минске.
В больницы ДНР доставили гумпомощь из России
В рамках акции «От сердца к сердцу» представители рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой доставили в учреждения здравоохранения и соцсферы ДНР свыше 6 тонн адресной гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба омбудсмена ДНР.
Гуманитарный груз собран согласно списку актуальных потребностей, который был сформирован при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В акции приняли участие Фонд поддержки и помощи детям имени Примакова, фонд «Планета», фонд «Возрождение и надежда». В ДНР привезли технические средства реабилитации, одежду, подушки, одеяла, матрацы, продукты питания, бытовую химию, средства гигиены и т. д., сообщается на сайте уполномоченного по правам человека вДНР.
Помощь передана пациентам Республиканского травматологического центра и Республиканской детской клинической больницы в Донецке, Клинической Рудничной больницы в Макеевке, а также гражданам, проживающим в пункте временного размещения в Шахтерске. В рамках визита в ДНР представители омбудсмена России также планируют посетить Мариуполь, где ознакомятся с социально-гуманитарной ситуацией в городе.
Старт миссии был дан 18 июля у скульптурной композиции авторства Зураба Церетели «Справедливость и милосердие», расположенного на территории Дома прав человека в Москве. Как подчеркнула Москалькова, сейчас правозащитники считают приоритетом оказывать поддержку своим братьям и сестрам – жителям Донбасса.
В июле сводный отряд медиков и более 40 тонн гумпомощи, подготовленной правительством Тульской области и региональным отделением «Единой России», прибыли в Мариуполь по поручению губернатора Алексея Дюмина. Также ЕР установила телемедицинское оборудование в партийном медцентре в Мариуполе.