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10 декабря, пятница | Последнее обновление — 08:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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В Белоруссии отметили преображение Крыма от воссоединения с Россией
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Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, регион активно и динамично развивается, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом. В ее составе – общественники, политологи, политики. В пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия – Белоруссия».
«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно. Это нельзя не признавать. Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», – передает РИА «Новости» слова Дзерманта.
По его словам, крымчане рады, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и пошли на референдум в 2014 году.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».
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Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за санкций США против Белоруссии
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра. Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», – передает его слова «Делфи».
Также Ландсбергис отметил, что со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров через Литву.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
NYT: Посадивший лайнер Ryanair в Минске диспетчер заявил об операции КГБ
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Бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслуж, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, летом диспетчер нелегально пересек госграницу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет посадили в результате операции КГБ, и рассказал ее детали, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил NYT, что польским чиновникам, расследовавшим посадку самолета Ryanair, удалось получить информацию от «прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке». Он добавил, что в диспетчерской находился офицер КГБ и «в решающий момент» он взял службу под контроль. При этом, по словам Жарина, силовик все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с самолетом.
Газета отмечает, что Галегов был якобы ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба. Отмечается, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.
Как пишет издание, к настоящему времени Галегов уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Белоруссию
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию, следует из соответствующего решения суда.
«В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд применил правило 39 (регламента ЕСПЧ) и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории», – говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что с 20 августа по 3 декабря в ЕСПЧ поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы.
В целом суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс
Направлявшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс, на запросы не реагирует, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
«Информация о движении корабля управления «Донбасс» (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
Ранее ФСБ РФ сообщала, что корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив, на требования российских пограничников не реагирует.
Делегация из Белоруссии прибыла в Крым
Делегация из Белоруссии прибыла с визитом в Крым, сообщил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Делегация прибыла в Крым. В ее составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», – рассказал он РИА «Новости».
Чегринец рассказал, что в состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил, что Крым не только «де-факто», но и «де-юре» российская территория, анонсировав свой визит в Севастополь.
В Белоруссии заявили о запрете ввоза продуктов из США, ЕС и Канады
В список запрещенной к ввозу с 1 января в Белоруссию продукции попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль, опубликовано соответствующее постановление правительства на национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, продовольственное эмбарго Минска с 1 января коснется товаров из ЕС, США, Канады, Британии и еще ряда стран, передает РИА «Новости».
Запрещен ввоз товаров из Европейского союза и государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации. Также их запрещено на территории республики.
Отмечается, что продовольственное эмбарго Белоруссии будет действовать с 1 января 2022 года в течение шести месяцев.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продукции из нескольких неблагополучных по гриппу стран Евросоюза. Это сделано для недопущения заноса вируса на территорию России.
Белоруссия предупредила Украину об угрозе локального конфликта на границе
Разворачивание Украиной тяжелого вооружения на белорусской границе, привлечение вертолетов и боевых самолетов может привести к локальному конфликту, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Почему-то украинское руководство их [учения] решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты», – цитирует ТАСС Вольфовича.
По его словам, Украина, наверное, смотрит на поляков, которые «борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ». «Это может привести к локальному конфликту», – указал он.
При этом Вольфович обратил внимание на недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Погранстража Польши заметила выходцев из Чечни среди бегущих из Белоруссии нелегалов
Граждане России стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе, было две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Первая произошла около 21.00 (23.00 мск). 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши», – передает РИА «Новости» ее слова.
Михальская добавила, что «в основном среди них были Ирака, но были также граждане России чеченской национальности». «Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни», – сказала представитель Пограничной стражи.
В итоге она констатировала, что в группах нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу в последнее время, почти нет граждан Афганистана или Сирии, в основном это граждане Ирака.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.
На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.
Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избиркомов. Меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита и так далее.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», – говорится в текстах трех указов, передает ТАСС.
Документы содержат фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.
Кроме того, один из указов свидетельствует о введении санкций в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.
В список санкций попал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Ограничительные меры против него введены на десять лет. . Среди тех, кто в списке, также оказался избранный в Крыму депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев. На такой же срок введены санкции в отношении большинства включенных в список, но есть и бессрочные меры.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.
Это уже не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. До этого Киев несколько раз принимал решения о подобного рода ограничениях, в списки попало уже несколько сотен человек.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом.
Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии
Обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии, сообщил председатель белорусского СК Дмитрий Гора.
«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», – цитирует Гору ТАСС.
Он уточнил, что в скором времени уголовное дело предъявят для ознакомления.
Ранее сообщалось, что дело задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИД, сообщала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Группа беженцев на границе Белоруссии и Польши решила вернуться на родину
Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.
«Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре «Брузги», готова вернуться на родину в ближайшие дни», – передает Sputnik Беларусь со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.
По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение. У многих людей ничего нет, и организация готова им предоставить документы и деньги.
Рефаат сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. «Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину», – подчеркнул представитель МОМ.
Представители организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тыс. человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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В МИД сочли санкции против Минска наказанием за дружбу с Москвой
Санкции Запада против Белоруссии, затрагивающие Россию, похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой, наблюдаются геополитические факторы западного давления заявил, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
Панкин заявил, что «просматриваются и геополитические факторы западного давления на дружественную для нас республику», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что «в декабре 2020 года Конгресс США принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии», который предусматривает возможность введения санкций против граждан России и представителей Союзного государства», Евросоюз «включил в свои «черные списки» двух россиян». В октябре Европарламент «принял резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции».
«Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией», – предположил он.
Панкин считает, что целью санкционного давления Запада на Минск является провоцирование новой волны антиправительственных выступлений, обрушение жизни простых граждан: «Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?».
Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС.
«В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ», – отметил Панкин.
Также в рамках ЕАЭС проводится работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств Союза, подчеркнул Панкин.
«Стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза», – добавил он.
Ранее Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно, утратив культуру политического диалога.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций против Белоруссии коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов.
Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Также Минск решил запретить ввоз ряда товаров с Запада в ответ на санкции.
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Лукашенко назвал число попыток оппозиции устроить теракт в Белоруссии
В 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», – сказал он в интервью турецкой телекомпании TRT, передает БелТА.
Летом Лукашенко сообщал, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.
В сентябре в Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и проведении терактов в Могилевской области в августе и сентябре.
В Белоруссии назвали вбросом материал NYT о посадке Ryanair
Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в The New York Times об обстоятельствах экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.
По его словам, статья «рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации».
«Для нас, как для профессионалов, эта информация несодержательная и даже нелепая», – цитирует БелТА Сикорского.
Он добавил, что «этот информационный вброс» идет в тот момент, когда белорусская сторона просит польских партнеров и комиссию Международной организации гражданской авиации (ICAO) предоставить данные объективного контроля.
Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслужб.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
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