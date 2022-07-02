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Названа дата полного взятия Лисичанска
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Силы Народной милиции ЛНР и России в ближайшие несколько дней возьмут Лисичанск под полный контроль, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Укрсми все больше замалчивают о том, что на самом деле происходит на луганском направлении. <...> Сегодня будет очень-очень жаркий день для укрсми, <...> сегодня - начало отсчета перед тем, как Лисичанск в ближайшие сутки-двое станет полностью под контролем союзных войск, наших подразделений», – передает ТАСС его слова.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что окраины Лисичанска находятся под полным контролем сил республики и России, там сейчас проводят зачистку.
Ранее сообщалось, что до полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
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Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН
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Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.
«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».
Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.
«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».
Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».
Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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Зеленский заметил снижение интереса в мире к конфликту на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве признал, что волна интереса к конфликту на территории Украины спадает во всем мире, и обратился к лидерам других государств с просьбой призывать сограждан к поддержке Киева.
«Я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну, так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко», – приводит слова Зеленского ТАСС.
При этом он в очередной раз выступил с утверждением, что боевые действия могут перекинуться с Украины и на другие государства. «Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес – извините, что я использую это [слово], – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», – отметил президент.
По его версии, в результате прекращения поставок зерна на мировой рынок с Украины из-за остановки работы ее черноморских портов может возникнуть голод в странах Африки и Азии. «Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а занимали сторону <…> Украины», – считает Зеленский. «Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно, – полагает он. – Так что это <…> наша общая проблема. Поэтому нужно максимально за счет информационной политики как минимум доносить все это до своего общества, говорить про все эти риски и, я думаю, поддерживать Украину».
Накануне в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, в состав которого вошли: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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МИД: Поставки ПЗРК Украине приведут к бесполетной зоне над всей Европой
В случае если поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на Украину не прекратятся, то во всей Европе придется объявлять бесполетную зону, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания клуба «Валдай».
Ситуация с поставками ПЗРК Украине напоминает Афганистан, когда США начали поставлять такие комплексы «Стингер» моджахедам, заявил Грушко, передает телеканал «Звезда».
Он напомнил, что тогда пришлось создавать международную программу для поиска этих комплексов, поскольку они могли попасть в руки к террористам.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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Украина попросила Турцию арестовать казахстанское судно под российским флагом
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Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска, сообщают информационные агентства.
На борту судна находится партия зерна из Бердянска массой в 4,5 тыс. тонн, оно, сообщил собеседник Reuters в украинском МИД, принадлежит Украине.
По данным агентства, генпрокуратура Украины сообщила 30 июня Минюсту Турции, что «Жибек Жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска, судно направлялось к турецкому городу Карасу с 7 тыс. тонн груза.
Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы.
Ранее компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций. В компании уточнили, что в октябре 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец «Жибек Жолы») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года.
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Пескова спросили о ракетном ударе в Одесской области
Вооруженные силы России в ходе спецоперации не стреляют по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар по жилому дому в Одесской области.
«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Одесская прокуратура заявила, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли 19 человек.
«Я могу сказать только это. Если какие-то необходимы детали, то я вам рекомендую обращаться в министерство обороны», – добавил Песков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СМИ: Вратаря сборной России по хоккею задержали за уклонение от армии
Голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге, сообщают СМИ.
По данным Telegram-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии, передает ТАСС.
Спортсмен в прошлом сезоне в российской КХЛ успеть сыграть 48 матчей за московский ЦСКА, его команда одержала 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, став лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).
В мае 2022 года 25-летний Федотов подписал контракт на один год с клубом «Филадельфия». В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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На Украине заявили о начале программы «Армия дронов»
Украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов», сообщили в государственной службе специальной связи и защиты информации.
«Глаза» для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект «Армия дронов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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Мэр Варшавы рассказал Вовану и Лексусу о провале программы по приему украинских беженцев
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
Запись беседы с политиком размещена на RuTube. Интервью у мэра взяли в рамках программы «Шоу ВиЛ».
Пранкеры от лица киевского мэра Владимира Кличко, попытались выяснить у Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев.
«Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы», – подтвердил польский чиновник.
По словам главы столицы Польши, правительство не предоставляет деньги, если необходимо подготовить город к более длительному периоду. Деньги выделяют лишь, например, на питание людей.
«Вот почему мы вынуждены изменить решение о бесплатном общественном транспорте», – объяснил Тшасковский. Он добавил, что власть страны перекладывает ответственность на плечи местных управленцев.
Он рассказал о перегруженной транспортной системе, системе водоснабжения и прочем.
«И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет», – добавил варшавский градоначальник.
Ранее сообщалось, что с 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Затопленный в порту Бердянска БДК «Саратов» подняли на поверхность
Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», получивший повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» и затопленный у причала экипажем, подняли в порту Бердянска, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир». Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками Зеленского баллистическими ракетами «Точка-У». Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Во вторник в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области рассказали о причине взрыва в порту Бердянска. Напомним также, в марте большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) доставили в порт Бердянска боевую технику. Как сообщалось, корабли проекта 1171 «Тапир» могут вместить до 20 танков или до 40 БТР.
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Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов
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Спецназ ВС России в ходе спецоперации применяет бесшумные минометы «Галл» против украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил информированный источник.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, «данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».
Отмечается, что российский миномет по показателям значительно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы.
Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
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Начальник Генштаба проверил группировки войск на Украине
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Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки войск России, задействованные в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что Герасимов, работая на командных пунктах, «уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск (сил)».
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск.
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В Киеве решили официально запретить русскую культуру
Депутаты Киевского городского совета намерены ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и документов на носителях информации, сообщили в горсовете.
«Проект решения разработан в связи с острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора (так власти Украины называют Россию – прим. ВЗГЛЯД), пытающегося уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю», – приводит ТАСС сообщение киевского горсовета.
Запрет коснется книг, художественных альбомов, музыки и видео, спектаклей, концертов, культурно-образовательных услуг и документов на носителях информации.
До этого подобный мораторий ввели в Хмельницкой области, а в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили исполнение и прослушивание в общественных местах песен на русском языке
Ранее в Германии показали сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг. Жители Киева считают перебором планируемый запрет на русские музыку и книги на Украине.
Напомним, согласно новому законопроекту, запрещается выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан Российской Федерации. «Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года», – уточняется в документе.
Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами России.
Также Верховная рада Украины проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.
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В ЛНР сообщили о взятии под контроль Приволья и Шипиловки
Бойцы Луганской народной республики и союзные силы установили контроль над Привольем и Шипиловкой, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
«Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике», – цитирует в Telegram-канале пресс-служба Народной милиции ЛНР Ивана Филлипенко.
Ранее сообщалось, что союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, активно развивается наступление на Северск.
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Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
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До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.
Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».
В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
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Батальоны ВСУ в районе Верхнекаменки и Золотаревки потеряли больше половины личного состава
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За сутки боев в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В МО добавили, что ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», – уточнили в оборонном ведомстве.
Также в высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной рспублики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах», – добавили в министерстве.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ЯВКИНО Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой народной республики и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники».
Ранее в Минобороны заявили о подготовке провокации ВСУ с применением кассетных боеприпасов.
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