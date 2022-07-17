Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.

«Запорожье будет освобождено... Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем [президента Украины Владимира] Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, население части Запорожской области, пока еще подконтрольной режиму Зеленского, ждет освобождения и просит «избавить их от оккупации украинских националистов». Он отметил, что в настоящее время в городе проводятся массовые облавы со стороны боевиков, «а также полицаев и СБУ».

«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность – уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет – запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», – сказал Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а киевскому режиму нужно с этим смириться.

Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.

В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.