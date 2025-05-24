Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.