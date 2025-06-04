Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Кремль: Стороны согласуют сроки новых переговоров после изучения меморандумов
Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, российская и украинская делегации определят даты нового раунда переговоров после завершения анализа взаимных меморандумов с предложениями, передает ТАСС.
Песков отметил, что на рассмотрение этих документов потребуется некоторое время. Он также сообщил, что как только обе стороны будут готовы, они согласуют сроки следующего раунда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.