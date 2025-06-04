  • Новость часаШойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    4 июня 2025, 16:05 • Новости дня

    Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы

    Пентагон предупредил о риске ударов китайских беспилотников по базам США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство США выразило обеспокоенность возможным применением Китаем беспилотников против военных объектов в Тихоокеанском регионе в начале конфликта.

    Пентагон опасается атак китайских беспилотников на военные аэродромы США в Тихом океане в случае возможного конфликта, пишет Washington Post, ссылаясь на исследование аналитического Центра новой американской безопасности.

    «В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта», – заявила специалист центра Стейси Петтиджон.

    Газета отмечает, что, помимо военных аэродромов, к атакам дронов уязвима и стратегическая инфраструктура – энергетические объекты, транспортные узлы, судоремонтные базы.

    Бывший глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил изданию, что если противник попытается тайно доставить компоненты для создания оружия вблизи важных инфраструктурных объектов, обнаружить такую угрозу будет крайне затруднительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, жертв и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и производства беспилотников. В зоне спецоперации начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

    3 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.

    О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

    Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

    «Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

    Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    3 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Белый дом заявил о неведении относительно планов атаковать аэродромы в России

    Белый дом: Трамп не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не получал информации от Киева о планах атак на аэродромы в России и выступает за прекращение конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не был заранее уведомлен Киевом о планах терактов на российских аэродромах, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула на брифинге: «Он не был [проинформирован]».

    Ливитт также заявила, что, по мнению Белого дома, Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Она сказала: «Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди, а этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров».

    Вопросы касались реакции американской администрации на сообщения о терактах киевского режима в отношении российских аэродромов. Ливитт подчеркнула приверженность Белого дома поиску дипломатического решения для прекращения вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа), выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов. Минобороны указывало, что киевский режим пытался с помощью FPV-дронов атаковать аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    4 июня 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог заявил о готовности новых санкций США против России
    Келлог заявил о готовности новых санкций США против России
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект новых санкций против России и третьих стран, предусматривающий жесткие ограничения на экспорт российских нефтепродуктов, готов к применению, если Конгресс и президент США примут такое решение, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

    Отвечая на вопрос о готовности санкций, Келлог заявил, что обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России от 2025 года», и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить», – сообщил Келлог.

    Келлог назвал санкции «довольно обременительными». Он указал, что новые меры нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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    4 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Politico: Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с Трампом из-за Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом из-за ситуации в Белом доме, пишет Politico.

    По данным издания, китайскую сторону обеспокоили публичные шоу Трампа в Овальном кабинете, в частности, громкие встречи с Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает РБК.

    Источники газеты отметили, что Трамп рассчитывал урегулировать торговые вопросы между Китаем и США посредством личной беседы.

    Однако, как пояснил источник, в Пекине считают диалог лидеров стран рискованным, поскольку поведение Трампа выглядит непредсказуемым и может негативно сказаться на имидже главы КНР.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    4 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что КНР и Белоруссия не подчиняются диктату

    Tекст: Александра Юдина

    Во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Белоруссия придерживаются независимой позиции на мировой арене и совместно выступают за справедливость.

    По информации агентства, Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Лукашенко Белоруссия добьется новых успехов в государственном строительстве, передает БелТА.

    Китайский лидер также отметил, что между Китаем и Белоруссией укрепляется традиционная дружба и взаимное доверие.

    Си Цзиньпин сообщил, что обе страны не подчиняются диктату и политике травли со стороны других государств, а также вместе отстаивают международную справедливость и равенство.

    Белорусский президент получил поздравления от главы КНР по случаю переизбрания на пост главы государства.

    Также Си Цзиньпин пригласил президента Белоруссии на саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад в Пекине, которые состоятся в конце августа – начале сентября.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

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    4 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    ZALA заявила о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский комплекс «Ланцет», используемый для защиты Крыма, нейтрализовал украинский катер Magura V7, оснащенный ракетами Sidewinder, сообщила компания-производитель «Ланцета» ZALA.

    Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно используются для защиты Крыма от атак украинских дронов, передает ТАСС. Как сообщает производитель этих комплексов – компания ZALA, недавно с их помощью был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7.

    В компании подчеркнули, что «российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7». По данным ZALA, данная модификация катера была оборудована бортовым зенитно-ракетным комплексом, включавшим две американские управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder, предназначенные для поражения воздушных целей.

    Применение «Ланцета» позволяет не только эффективно обнаруживать такие катера, но и своевременно их нейтрализовать, что существенно повышает безопасность в акватории Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Север» уничтожили боевую машину Bradley ударом дрона «Ланцет» в Сумской области. Министерство обороны России показало уничтожение танка Abrams с помощью дрона «Ланцет» в Курской области.

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    4 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    Financial Times: В ЕС опасаются полного прекращения поддержки Киева США

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники опасаются, что в худшем случае США могут полностью прекратить поддержку Украины, включая обмен разведданными, а также ограничить передачу Киеву американского оружия, пишет Financial Times.

    По данным издания, ЕС ведет переговоры с США по трем направлениям: торговля, военные расходы в НАТО и украинский кризис. В Брюсселе считают, что США способны использовать компромиссы по одному из вопросов для давления по другому, передает ТАСС.

    Financial Times подчеркивает, что чиновники ЕС обсуждали возможные негативные итоги переговоров и допускают, что США могут прекратить поддержку Киева и запретить передачу оружия.

    Также отмечается риск торговой войны с серьезными последствиями для европейской экономики и вероятность быстрого вывода американских войск и вооружений из Европы. Один из чиновников ЕС заявил, что выбор для ЕС «между плохим и очень плохим исходом».

    Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что одновременное развитие всех трех кризисов создает «идеальный шторм» и может позволить президенту США Дональду Трампу давить на ЕС сразу по всем вопросам.

    Он считает, что США могут увязывать поддержку Украины с уступками по другим темам. Собеседник издания также указал, что в ЕС ощущается напряженность, поскольку Трамп рассматривает все вопросы как единый комплекс и может принять решение, способное резко изменить ситуацию для Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что между США и Евросоюзом возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства также отметил, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового фронта против России.

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    4 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Пентагон решил перенаправить средства на разработку F-47 вместо F/A-XX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское военное ведомство нацелено сделать проект F-47 главным в следующем поколении истребителей, при этом часть конгрессменов требует сохранить финансирование F/A-XX, сообщает Bloomberg со ссылкой на запрос министерства в профильные комитеты Конгресса.

    Министерство обороны США рекомендовало сфокусировать усилия и финансирование на проекте шестого поколения истребителя F-47, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Пентагон обратился к профильным комитетам Конгресса с просьбой перенаправить 500 млн долларов, выделенных на проект F/A-XX для ВМС, на программу F-47, над которой корпорация Boeing работает с марта.

    «Одновременная работа по проектам двух истребителей шестого поколения несет в себе риск не достичь поставленных целей по обеим программам», – говорится в документе ведомства, цитируемом агентством.

    Профильные комитеты Палаты представителей и Сената пока не одобрили сокращение финансирования F/A-XX и требуют дополнительных данных о перспективах проекта. В Конгрессе опасаются, что задержки могут привести к отставанию ВМС США от Китая в области истребителей шестого поколения.

    Разработка F/A-XX для замены истребителей F/A-18E/F ведется с 2012 года. В перспективе самолеты F/A-XX и F-35C должны составить основу морской авиации США. F-47, разрабатываемый Boeing, может получить дальность полета более 1852 км и сопровождаться беспилотниками. По данным Janes, первый полет прототипа ожидается до конца президентства Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Президент Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях. Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    4 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота уничтожили подлодку на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Японском море экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в ходе учений прошли тренировку по поиску и поражению подводной лодки условного противника, сообщили в Тихоокеанском флоте.

    В ходе маневров роль противника сыграла одна из дизель-электрических подводных лодок флота, передает ТАСС.

    Военные корабли вышли в предполагаемую зону нахождения «чужой» субмарины, где организовали поисковые мероприятия. Экипажи обнаружили подлодку, которая пыталась скрыться от преследования.

    По итогам учений боевые расчеты крейсера и фрегата скоординированно уничтожили условного противника с применением противолодочного вооружения, включая торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

    Ранее экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» провел испытания систем судна на максимальной глубине в Японском море во время учений Тихоокеанского флота.

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