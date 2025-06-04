В России впервые представили коллекцию адаптивной одежды

Tекст: Елизавета Шишкова

Гостям фабрики в ходе праздничных мероприятий презентовали коллекцию технологичной адаптивной одежды, запуск которой запланирован на июнь 2025 года. Особое внимание было уделено новой линейке верхней одежды TECHWEAR с водостойкими и ветрозащитными материалами, анатомическим кроем и инновационными дизайнерскими решениями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил: «Горжусь, что именно в Екатеринбурге осуществляет свою деятельность первая в России цифровая швейная фабрика, создающая одежду, которая не уступает по качеству и исполнению мировым брендам».

Генеральный директор ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин подчеркнул, что синергия технологий, стиля и функциональности позволяет не только развивать легкую промышленность, но и вдохновлять новое поколение профессионалов, ориентированных на инновации.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, фонд многие годы содействует цифровизации и экспорту продукции SHISHKIN, что способствует росту бизнеса и укреплению региональной экономики.