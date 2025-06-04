Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
В России впервые представили коллекцию адаптивной одежды
В рамках профессионального праздника – Дня работников текстильной и легкой промышленности – на цифровой швейной фабрике SHISHKIN в Екатеринбурге представили инновационную коллекцию верхней одежды TECHWEAR и рассказали о развитии отрасли.
Гостям фабрики в ходе праздничных мероприятий презентовали коллекцию технологичной адаптивной одежды, запуск которой запланирован на июнь 2025 года. Особое внимание было уделено новой линейке верхней одежды TECHWEAR с водостойкими и ветрозащитными материалами, анатомическим кроем и инновационными дизайнерскими решениями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил: «Горжусь, что именно в Екатеринбурге осуществляет свою деятельность первая в России цифровая швейная фабрика, создающая одежду, которая не уступает по качеству и исполнению мировым брендам».
Генеральный директор ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин подчеркнул, что синергия технологий, стиля и функциональности позволяет не только развивать легкую промышленность, но и вдохновлять новое поколение профессионалов, ориентированных на инновации.
По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, фонд многие годы содействует цифровизации и экспорту продукции SHISHKIN, что способствует росту бизнеса и укреплению региональной экономики.