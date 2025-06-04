Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Рябков: Россия ждет негатива от назначения Бербок главой сессии ГА ООН
Назначение бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН, по мнению российских дипломатов, способно осложнить работу этого форума для России.
Избрание бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может негативно повлиять на Россию и саму повестку сессии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
Рябков подчеркнул: «Я думаю, что от нее можно ждать негатива. Мы к нему готовы». Он добавил, что Москва критически оценивает перспективы работы Генассамблеи ООН под руководством Бербок.
Высказывание дипломата прозвучало на пресс-конференции, приуроченной к открытию в Москве международного форума «Примаковские чтения». Российская сторона ранее неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возможной предвзятости руководства ключевых международных институтов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии.