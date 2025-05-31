Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Харькове прозвучал новый взрыв после объявления тревоги
В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги был зафиксирован очередной взрыв.
О новом взрыве в Харькове сообщило украинское издание «Общественное», передает ТАСС.
Взрыв произошел после того, как в области была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не уточняются.
По информации украинских СМИ, в настоящее время воздушная тревога также действует в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Ранее источники уже сообщали о серии взрывов в Харькове.
Как отмечал мэр города Игорь Терехов, в ночь на субботу в Харькове также прогремела серия взрывов.
А накануне подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.