В Харькове прозвучал новый взрыв после объявления тревоги

Tекст: Мария Иванова

О новом взрыве в Харькове сообщило украинское издание «Общественное», передает ТАСС.

Взрыв произошел после того, как в области была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не уточняются.

По информации украинских СМИ, в настоящее время воздушная тревога также действует в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее источники уже сообщали о серии взрывов в Харькове.

Как отмечал мэр города Игорь Терехов, в ночь на субботу в Харькове также прогремела серия взрывов.

А накануне подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.