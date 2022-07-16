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Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Эксперт рассказал о согласии Запада на крупную сделку с Москвой
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Запад согласился отменить часть санкций ради решения сразу двух проблем: снять препятствия для экспорта как украинского, так и российского зерна. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Минобороны России анонсировали скорое подписание соглашения по «зерновому вопросу» – по итогам переговоров России, Украины, Турции и ООН.
«Предварительная отмена санкций связана с очевидным прогрессом на переговорах в Стамбуле. И те заявления, которые делали и генерал Конашенков, и Минобороны Турции, и сам генсек ООН Антониу Гутерриш, указывают на то, что на следующей неделе может быть подписано финальное соглашение. Уже обсуждаются технические детали. Значит, есть взаимосвязь между снятием санкций и решением вопроса с вывозом зерна с Украины», – говорит замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Намерения Брюсселя, о которых стало известно в пятницу, упрощают вывоз российского зерна, пояснил эксперт. «Сложности заключались в том, что зарубежные перевозчики, владельцы судов до сих пор отказывались обслуживать российских экспортеров зерна, западные банки не проводили расчеты, связанные с экспортом. Теперь все эти проблемы отпадут», – надеется Суслов.
«Я бы не назвал этом каким-то подарком Москве. Это стоит рассматривать в контексте общего стремления не допустить мирового продовольственного кризиса. Кроме того, частичная отмена санкций означает признание Западом того очевидного факта, что поставки нашего зерна влияют на мировые рынки значительно больше, чем того зерна, которое с прошлого года лежит в одесском порту», – добавил он.
В Москве не раз говорили, что мы готовы и решать проблему украинского зерна, и поставлять свое собственное зерно. «Но для этого необходимо было снять санкции. Теперь Запад, похоже, согласился на сделку», – заключил Суслов.
Ранее представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле в основном поддержали предложения Москвы. Итоговое соглашение, которое носит название «Черноморская инициатива», вскоре будет готово, уверен Конашенков. Соглашение может быть подписано на следующей неделе, добавил источник ТАСС в Евросоюзе.
Одновременно стало известно о намерении Еврокомиссии изменить режим санкций таким образом, чтобы они больше не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. На смягчение санкционного режима пошли и в Вашингтоне. Минфин США накануне вывел из-под санкций бывшую «дочку» Газпрома Gazprom Germania GMBG. Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.
Киев «спешит как можно быстрее» заключить сделку с Москвой об экспорте зерна через свои черноморские порты, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Впрочем, член российской делегации на переговорах с Украиной, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, что договоренности по экспорту зерна никак не увязаны с возможностью возобновления переговоров Москвы и Киева.
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Названы причины смягчения антироссийских санкций США
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«Вводя какие-то послабления по санкциям, западные страны признают, что ударили по своей же собственной экономике. Теперь они всячески пытаются это исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Минфин США вывел из санкций против России сферу сельского хозяйства, медицину и энергетику.
«Мы видим, что американцы делают санкционные послабления в тех сферах, которые касаются в первую очередь их собственной экономики. Они начали с уступок в отраслях, где острее всего зависят от наших поставок», – рассказал эксперт.
«Я считаю, что относиться к этому нужно без особого восторга. Болезненные для нас санкции они снимать не будут. А то, что болезненно для них, они снимают, выдавая это за жест доброй воли. Однако это скорее знак отчаяния и показатель того, что западному миру, например, сложно дается посевной сезон без удобрений из России. Поэтому они сейчас делают все, чтобы эти удобрения к ним попали», – отметил Дудаков.
«То, как пройдут переговоры в Стамбуле по «зерновому вопросу», тоже скажется на санкционной политике Запада. И там, где западный мир будет болезненно ощущать свои же санкции, там тоже могут появиться послабления. Но в вопросах, которые принципиальны для нас, Запад на попятную не пойдет», – уверен собеседник.
«Вместе с тем ситуация со смягчением санкций – это показатель того, что Америка, а вслед за ней и Европа, сами признают, что санкции бьют по их собственной экономике, и пытаются минимизировать ущерб», – полагает Дудаков.
Накануне Минфин США опубликовал документы, согласно которым из-под действия американских санкций выведены транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций.
Американское финансовое ведомство также опубликовало информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
В американском Минфине утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.
Ранее сообщалось, что власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
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Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата
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Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты, заявил глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.
«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования – прим. ВЗГЛЯД). Хорваты Вучичу не простили, что он – выживший внук жертвы усташей, а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что он проводит самостоятельную и сербскую политику», – заявил агентству Вулин, передает РИА «Новости».
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Ранее президент Александр Вучич заявил: если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад.
Эксперты рассказали о роли разведки в уничтожении командования ВВС Украины
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Без агентуры внутри структур противника невозможно получить секретные данные о том, что в таком-то здании в определенное время назначено совещание военной верхушки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. О том, что в результате ракетного удара по Виннице уничтожена группа командиров ВВС Украины, сообщили в Минобороны России.
«Это серьезная работа наших агентов на территории Украины, а также сотрудников военной разведки и ее спецподразделений, которые также занимаются обнаружением такого рода совещаний, по которым можно дать точные координаты и уничтожить участников», – считает президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей Гончаров.
Похожие удары наносились при проведении всех военных кампаний последнего времени, напомнил эксперт. «Это свойственно не только России, но и другим странам. Такие ракетные удары наносились в Афганистане, во время двух чеченских кампаний, когда мишенью становились сборища террористов. Про Сирию и говорить не приходится. Без агентуры внутри структур противника и без специалистов военной разведки этого сделать невозможно. На днях американцы уничтожили одного из главарей «Исламского государства*» точным ударом ракеты», – отметил собеседник.
В пятницу представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности нанесенного накануне удара крылатыми ракетами «Калибр» по украинскому городу Виннице. Целью было здание гарнизонного Дома офицеров. По его словам, в результате уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов, проводившие совещание. Совещание касалось вопросов передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиапарка.
В четверг главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в Доме офицеров находился «временный пункт размещения нациков».
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предполагает, что главную роль в случае с Винницей сыграла система радиоэлектронной борьбы, прослушивание эфира противника.
«Мы живем в очень прозрачном мире. Большое количество людей общаются по открытой связи, обсуждая какие-то темы. Сегодня в распоряжении любой спецслужбы есть огромный арсенал средств – в первую очередь технического свойства. Даже пусть военные иногда говорят завуалированно, если есть определенные наводки на эту тему, это позволяет понять, что и где планируется», – пояснил генерал.
«За счет анализа многочисленных разговоров, а также благодаря сведениям из других источников можно достаточно точно определить время и место, характер мероприятия, а иногда даже пофамильно состав его участников», – добавил Михайлов.
Как правило, серьезное совещание всегда проводится в каком-то официальном здании, редко их собирают в палатке где-то на полигоне, напоминает генерал. «Если есть возможность, то их собирают подальше от зоны боевых действий, выбирают при этом какое-то гражданское здание. Поэтому я не удивлен, что в Виннице совещание назначили в здании Дома офицеров», – сказал Михайлов.
Кстати, таким же образом потом оценивается и эффективность удара, когда после каждого удара звучит заявление о том, что столько живой силы противника уничтожено, напоминает эксперт. «Понятно, что из космоса мы не сможем посмотреть, сколько человек уничтожено внутри здания. Но сразу после удара начинаются радиопереговоры, офицеры, солдаты обмениваются какими-то сведениями. Вот такой радиоперехват позволяет понять общую картину произошедшего», – подытожил генерал.
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СМИ: ВС России удалось завладеть американской РСЗО HIMARS
Российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Установку якобы уже переправили в Россию, на данный момент неизвестно, продали ли ее украинские военные, либо же она была захвачена, передает «Газета.Ru» со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эта РСЗО может стать чувствительной потерей для Вашингтона, поскольку это позволит российским специалистам разработать способы противодействия таким установкам.
В понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские военные могут уничтожить американские HIMARS.
Еще одна соседняя с Россией страна получит от США комплексы HIMARS
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Госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
Уточняется, что 500 млн долларов – «ориентировочная стоимость». Пентагон утвердил соответствующий сертификат. Информация передана в Конгресс США. Указывается, что Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. По мнению Пентагона, сделка «не изменит основного военного баланса в регионе», передает РИА «Новости».
Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса «воздух – воздух», а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 млн долларов. По мнению Пентагона, сделка будет способствовать поддержанию «целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО». США считают Норвегию «важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
Также сообщалось о желании Польши закупить 500 РСЗО HIMARS.
До этого по американской программе продажи военной продукции за рубеж Польша запросила 20 комплексов HIMARS. В НАТО сообщили, что «первые поставки запланированы на 2023 год», передает RT.
Следует отметить, что HIMARS Польша ждет с 2019 года, передает ТАСС.
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Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS
Управляемые снаряды новейшей российской РСЗО «Торнадо-С» продемонстрировали высокую точность и эффективность на Украине, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что снаряды «Торнадо-С» «успешно применяются» в ходе спецоперации. По словам источника, «они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей». В частности, речь идет об «уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе».
Как заявил источник, эти снаряды «превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS по дальности стрельбы и мощности боевой части». Также они имеют преимущество и «по точности попадания – их круговое вероятное отклонение составляет в среднем 5–7 метров».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
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Украина принялась угрожать западным банкам
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Власти Украины заявили, что если банки США и Европы продолжат работать с компаниями, которые торгуют российской нефтью, Киев запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст иски в Международный уголовный суд, пишут СМИ.
Financial Times ссылается на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко. Устенко заявил, что соответствующие письма направлены JPMorgan Chase и HSBC. Также издание сообщает, что письма направлены Citigroup и Credit Agricole. От банков требуют перестать финансировать компании, торгующие российской нефтью и перевозящие ее, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях, передает ТАСС.
Устенко заявил о намерении украинских властей подать иски против банков в МУС. По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. Устенко заявил, что банки, по его мнению, «совершают военные преступления», помогая России. Financial Times указывает, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, но может делать это в отношении физических лиц в этих структурах.
В письме JPMorgan Chase Устенко раскритиковал доклад аналитиков банка, заявивших, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если Россия сильно сократит добычу. Устенко счел доклад «нагнетающим страх и основанным на анализе плохого качества». В свою очередь, в JPMorgan Chase заявили, что играют активную роль в применении антироссийских санкций, Citigroup и Credit Agricole повторили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России, а HSBC отказался от комментариев.
Напомним, в июне крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу. На Западе заявили, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность. Даже сам Минфин США признает, что наступление технического «дефолта» в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступа к мировому рынку капитала.
Глава минобороны Украины напомнил, что он «не ракетчик, а юрист»
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Министр обороны Украины Алексей Резников не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
Резников выразил благодарность союзникам Украины за помощь. Как заявил министр, «это не значит, что две системы (NASAMS) смогут защитить все небо Украины». В ответ на вопрос, какую же часть Украины они защитить смогут, Резников заявил: «Я не готов ответить. Я не ракетчик, я – адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь».
Министр выразил готовность «рассказать про другие виды вооружений, про которые раньше даже понятия не имел». Он похвастался тем, что «сегодня, например, различает MLRS и HIMARS». Глава ведомства обещал «выучить все о NASAMS в деталях». «Но сейчас я знаю точно, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS. Напомним, Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
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Украина обстреляла Курскую область
Поселок Теткино в Глушковском районе оказался под минометным обстрелом, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино». Сообщается, что «зафиксированы возгорания». Он рассказал, что во время минометного обстрела «зафиксировано больше 20 прилетов». «К счастью, среди жителей пострадавших нет», – сообщил глава области, добавив, что «есть незначительные повреждения нескольких домов». Он заверил, что «вся необходимая помощь владельцам будет оказана».
Напомним, Украина наносит удары по сопредельным российским регионам. 5 июля сообщалось, что более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
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Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего, у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.
Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.
Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.
Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус»
Украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
На видео, опубликованном RT, украинский военный рассказал, что подразделение запросило подкрепление с воздуха, но ему отказали: «Поддержка минус».
По словам военного, в ряды ВСУ он пошел вынужденно: при отказе от мобилизации его ждала тюрьма.
В его подразделении, как он утверждает, радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья: «И то, даже если контужен, шлют вперед, и все».
Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Оппозиция в парламенте Македонии сравнила главу ЕК с нацистами
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Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Северную Македонию с предложениями от ЕС привел к скандалу в парламенте, оппозиция пролила на трибуну символическую «кровь».
В парламенте Северной Македонии идут обсуждения предложения Парижа по урегулированию разногласий Македонии с Болгарией для начала переговоров о вступлении в страны ЕС. В Скопье прибыла фон дер Ляйен. Она встретилась с властями страны и заявила, что Скопье пора сделать «решительный шаг» в сторону интеграции в ЕС. В четверг она призвала парламентариев подержать предложенный документ.
Оппозиция встретила ее в зале заседания свистом, выкриками, плакатами и положила листовку с надписью «Не!» на кафедру перед ней. Обращение премьера Димитара Ковачевски в парламенте и сторонников правящего Социал-демократического союза Македонии два дня прерываются гудением дудок, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые сжигали, рвали и выбрасывали проект документа, передает РИА «Новости».
Депутат Олга Лозановска напомнила, что «в этот день в 1933 году нацисты приняли закон о принудительной стерилизации лиц с наследственными заболеваниями». «А сегодня и вчера, уже в 2022 году, пришли к нам домой, в парламент, чтобы стерилизовать нас, македонцев», – сказала она.
Оппозиционер Тони Ярески вылил на трибуну красную жидкость и сказал, что те, кто поддержит документ, совершат «предательство, закончат на свалке истории». «Поэтому пусть эта жидкость напоминает вам о крови, на которую наступаете, о жертва фашизма, о детях Ваташа (расстрел 12 македонских юношей 16 июня 1943 болгарскими оккупантами) и на кровь героев, погибших за Македонию, которую вы оскверняете своими поступками», – сказал он.
СДСМ с союзниками потребовали от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ извинений «за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами».
Напомним, Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. В отношениях между членом ЕС Болгарией и Северной Македонией возникли сложности из-за разногласий по поводу «общего языка и истории».
Штрафы за русский язык в сфере обслуживания вступили в силу на Украине
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На Украине вступает в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
Штраф будет увеличен при повторном нарушении. В соответствии с документом граждане Украины должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. К нынешнему времени на украинский язык обязаны полностью перейти государственное управление, наука и образование, медицина, сфера услуг, реклама, печатные СМИ и интернет-сайты. Кроме того, на украинском языке обязаны проводить все культурные мероприятия, а для ТВ введена квота в 75% передач на украинском.
Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сферу обслуживания, поскольку именно в общении продавцов, официантов, парикмахеров с клиентами будет отмечаться большинство нарушений. Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже призвал граждан отправлять доносы на нарушителей, передает ТАСС.
Нормы закона направлены в первую очередь против права использовать русский язык. Ограничения не касаются языков «коренных» народов (крымские татары, караимы, крымчаки), английского и языков ЕС. При этом в рамках Всеукраинской переписи населения 2001 года русский язык назвали родным29,6 % участников.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.
Минобороны: Националисты взяли в заложники жителей Торецка в ДНР
Украинские националисты удерживают в школе Торецка в ДНР жителей близлежащих домов, они разместили там боеприпасы и бронетехнику, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Торецке Донецкой народной республики на территории школы №9 на улице Терешковой размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», – приводит слова Мизинцева ТАСС.
Также ВСУ устроили опорный пункт в детсаду Краматорска. Там размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Подходы к зданию заминировали, но местному населению об этом не сказали.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марченко заявил, что украинские военные принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.