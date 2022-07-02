Какие страны дают оружие Украине?

С 24 февраля этого года – с начала специальной военной операции России на Украине – Киеву западными странами была предоставлена военная помощь на общую сумму более 10 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разобралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.

США являются лидерами помощи Украине: по данным Белого дома, Вашингтон с 24 февраля выделил Киеву военную помощь на 6,1 млрд долларов (поставки осуществлялись 13 траншами).

Среди поставленного вооружения: реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS (5), гаубицы M777 (108), многоцелевые автомобили Humvee (100), бронетранспортеры М113 (200), переносные зенитные ракетные комплексы Stinger (800), гранатометы (100), противотанковые комплексы Javelin (2 тыс.), вертолеты Ми-17 (3), беспилотники, в том числе дроны-камикадзе Switchblade (821). В конце июня США анонсировали передачу Украине современного зенитного ракетного комплекса ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS.

Кроме того, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно ему, в 2022 и 2023 финансовых годах (начинается в США с 1 октября) Вашингтон сможет «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы», сообщает ТАСС.

Британия предоставила бронемашины Mastiff (120), самонаводящиеся ракеты «воздух-земля» Brimstone-1 (200), противотанковые комплексы NLAW (3 965), снаряды для M777 (20 тыс.) Также в апреле премьер-министр Борис Джонсон объявлял о поставке вооружений на 100 млн фунтов (130 долларов), включая зенитные ракеты Starstreak и еще 800 NLAW. А в июне глава британского минобороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву реактивные системы залпового огня M270 MLRS. Всего Британия оказала помощь Украине на 2,8 млрд долларов.

Германия дала Украине БТР (14), ЗРК Strela (2,7 тыс), противотанковые гранатометы Panzerfaust 3 (900), ПЗРК Stinger (500), противотанковые мины (15 тыс.), боеприпасы к стрелковому оружию (16 млн), пулеметы MG3 (100), ручные гранаты (100 тыс.), каски (23 тыс.) и 178 автомобилей различных типов. В июне правительство ФРГ опубликовало план дальнейших поставок, который включает, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три РСЗО Mars, 22 грузовика, 80 пикапов. Всего Берлин оказал Киеву помощь на 1,39 млрд евро.

Испания передала бронемашины Uro Vamtac (20), противотанковые гранатометы (1370), патроны к винтовкам и пулеметам (700 тыс.), легкие пулеметы, медикаменты, каски, бронежилеты.

Франция в марте начала передавать Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar (всего было обещано 19 штук), ПТРК Milan (около 40). В конце июня министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о дополнительном пакете помощи. Новые поставки будут включать неназванное количество БТР VAB, САУ Caesar и противокорабельные ракеты Exocet.

В мае министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что Рим направил Киеву противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты.

Греция отправила Киеву РСЗО RM-70 чешского производства (122), противотанковые комплексы РПГ-18 (815), советские БМП-1 (122), американские ПЗРК FIM-92 Stinger (60), 73-мм снаряды (15 тыс.); автоматы Калашникова АК-47 (20 тыс.), патроны 7,62 мм (3,2 млн), артиллерийские снаряды 155-мм (17 тыс.), противотанковые гранаты (1,1 тыс.).

Бельгия с 24 февраля предоставила Украине военную помощь на 76 млн евро, в том числе – противотанковые средства (200), штурмовые винтовки FNC (5 тыс.), топливо (3,8 тыс. тонн). Кроме того, известно, что правительство приняло решение поставить противотанковые ракеты и гаубицы М109.

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Польша передала Украине 60-мм минометы ЛМП-2017 (100) и 1,5 тыс. боеприпасов, самоходные гаубицы AHS Krab (18), танки T-72 (240), комплекты БПЛА (8), неназванное количество 152-мм кумулятивных боеприпасов, а также шлемы. Кроме того, польской стороной была выражена готовность передать Украине противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и автоматы FB MSBS Grot. Всего Польша помогла Украине на 1,7 миллиарда евро.

Канада поставила Киеву гаубицы M777 (4), противотанковые гранатометы М72 (4,5 тыс.) и Carl Gustaf M2 (100), БТР Roshel Senator (8), ручные гранаты (7,5 тыс.). Также Канада обещала отправить Украине БТР LAV III Kodiak. Кроме того, Оттава выделила Киеву 790 тыс. долларов для закупок высокоточных спутниковых снимков и пообещала шесть камер для установки на дроны, сообщает РИА «Новости».

Чехия предоставила Украине гаубицы DANA (20), РСЗО RM-70 (20), БМП BVP-1 (5), гранатометы (160), вертолеты Ми-24 (160), танки Т-72 (40). Через три дня после начала спецоперации министерство обороны Чехии отправило украинской стороне военную помощь (автоматы, пистолеты, пулемёты, снайперские винтовки и соответствующие боеприпасы) на сумму 188 млн крон (около 8,6 млн долларов).

Эстония поставила 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE (7), мобильный полевой госпиталь Role 2 и другую помощь – всего на 230 млн евро.

Норвегия предоставила гаубицы М109 (22), противотанковые гранатометы M72 (4 тыс.), ЗРК «Мистраль» (100)

Латвия передала Украине американские ПЗРК Stinger и вертолеты. Кроме того, 28 февраля Сейм Латвии на внеочередном заседании в срочном порядке разрешил латвийским гражданам в качестве добровольцев воевать на стороне Украины предварительно зарегистрировавшись в подразделении учета резерва Национальных вооруженных силы Латвии.

Дания: минометы М10, БТР M113 (50), противокорабельный ракетный комплекс «Гарпун», противотанковые гранатометы M72 (2,7 тыс.), ПЗРК Stinger (300), автоматизированные беспилотники Skywatch (25), бронежилеты TYR (2 тыс.), санитарные пакеты IFAK (700). В апреле премьер-министр Дании Метте Фредериксен анонсировал новый пакет военной помощи на 90 миллионов долларов. Дания пообещала передать ВСУ порядка 50 модернизированных БТР M113 G3 DK, 120-мм мины для минометов и противотанковое оружие, сообщает Danmarks Radio. Издание Olfi сообщало также, что Дания намерена передать ВСУ 25 БТР Piranha III, минометы M10 и несколько тысяч снарядов к ним. В мае Дания анонсировала передачу противокорабельных ракет «Гарпун» и боеприпасы к ним.

Австралия поставила Украине гаубицы М777 (6), БТР Bushmaster (20), БТР M113 (14).

Швеция предоставила ВСУ противотанковые гранатометы AT4 (10 тыс.), защитные шлемы (5 тыс.), противотанковые гранатометы (10 тыс.), полевые пайки (135 тыс.) и бронежилеты (5 тыс.). В июне глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что королевство подготовило четвертый пакет помощи Украине. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,7-мм винтовки, а также боеприпасы, всего на 95 млн евро. Позднее стало известно, что Швеция планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму в 49 млн долларов, включая противотанковое оружие, средства огневой поддержки и оборудование для разминирования, сообщает Associated Press.

Португалия: 155-мм гаубицы М114 (5), бронетранспортеры М113 (15), автоматические винтовки G3, гранаты и боеприпасы.

Нидерланды: бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), ЗРК Stinger (200), боевые шлемы (3 тыс.) и осколочные жилеты (2 тыс.), снайперские винтовки (100) с 30 тыс. единиц боекомплекта и реактивные гранатометы (400) – всего на 102 млн евро.

Словакия передала системы ПВО С-300. В апреле словацкое издание Pravda сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок DANA (модификации Zuzana), а в июне Братислава передала Киеву четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы к РСЗО, сообщает Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Словения передала танки Т-72 (немецкое агентство DPA сообщало о планах поставить 54 машины), автоматы Калашникова, каски.

Финляндия поставила автоматы (2,5 тыс) и 150 тысяч патронов к ним, однозарядные противотанковые ружья (1,5 тыс.) и боевые пайки. Также в феврале сообщалось, что правительство Финляндии одобрило поставку в Украину 2 тысяч бронежилетов, столько же композитных касок, 100 носилок и оборудование для двух пунктов скорой медицинской помощи.

Турция наладила совместное с Украиной производство боевых беспилотников Bayraktar TB2.

Люксембург дал противотанковые средства (100), автомобили Jeep Wrangler, военные палатки (15). По словам президента Украины Владимира Зеленского, 15% военного бюджета Люксембурга ушли на нужды ВСУ.

Хорватия в феврале заявила, что направит Украине стрелковое оружие и военное защитное оборудование на общую сумму 16,5 млн евро.

Северная Македония также оказывала помощь Украине, но не указывала, какую именно. Австрия, Болгария, Румыния и Ирландия поставляли ВСУ топливо, бронежилеты, каски и лекарства, а Венгрия и Мальта ограничились только лекарствами.

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