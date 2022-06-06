Взгляд
6 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
Разделы

Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

Дрова стали последней надеждой европейцев не замерзнуть зимой Norbert Michalke/imagebroker/
Global Look Press
Колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Великобритании. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина подставила оружейные интересы Запада

Противотанковые ракетные комплексы, поставленные на Украину, в любой момент теперь могут всплыть в других концах планеты president.gov.ua
Похоже, Запад наконец начинает понимать всю рискованность поставок самых современных вооружений на Украину. Эта страна превращается в колоссальный черный рынок для сотен тысяч единиц оружия, внезапно оказавшегося чуть ли не в свободной продаже. Где и как продаются на Украине пулеметы и ПЗРК – и как все это в итоге будет применяться против самих же жителей западных стран? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически, до полного их уничтожения. Подробности...

Украина Мазепы против Украины Пушкина

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба). Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
Перейти в раздел…

Чем опасна польская армия

Кто впервые поссорил Россию и США

Зачем России нужна Африка

Перейти в раздел…

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео
    Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 450 украинских националистов В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева Британский парламент назначил голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону США похвалили «великолепную работу» ЦБ по укреплению рубля
    Посол ЛНР опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе В Германии объяснили отказ от поставок танков недоверием к Зеленскому Медведев назвал цель шестого пакета санкций ЕС
    В МИД ЛНР рассказали о наказании для украинских националистов Финляндия удивилась реакции России на заявку страны в НАТО Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой

    «обиженная колбаса»


    Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

    украинский плацдарм


    Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса

    «Ты погибаешь за таких, как он!»


    Российские военные отправили ВСУ листовки с Арестовичем в образе «Люсеньки»

    Видео

    новые правила


    Газпром завершил перевод Европы на рубли

    поставки РСЗО HIMARS


    Байден решил повторить на Украине Карибский кризис

    вероятный противник


    Какую угрозу несет России польская армия

    воссоздание вермахта


    Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

    спецоперация на украине


    Для борьбы с украинскими диверсантами есть проверенный метод

    международные отношения


    Алексей Токарев: Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

    санкционная война


    Глеб Простаков: Почему не стоит недооценивать санкции Запада

    украинские беженцы


    Игорь Мальцев: Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

    на ваш взгляд


    Вы пользуетесь VPN-сервисами?

    Украина подставила оружейные интересы Запада

    Противотанковые ракетные комплексы, поставленные на Украину, в любой момент теперь могут всплыть в других концах планеты
    		   6 июня 2022, 11:14
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Похоже, Запад наконец начинает понимать всю рискованность поставок самых современных вооружений на Украину. Эта страна превращается в колоссальный черный рынок для сотен тысяч единиц оружия, внезапно оказавшегося чуть ли не в свободной продаже. Где и как продаются на Украине пулеметы и ПЗРК – и как все это в итоге будет применяться против самих же жителей западных стран?

    На Западе все больше критикуют оружейный раж – массовые поставки американских и европейских вооружений Киеву. К ранее сказанным аргументам о недопустимости выделения многомиллиардной помощи Украине на фоне необходимости многомиллиардных вложений в американскую экономику (о чем сейчас говорят одни конгрессмены) и опасений истощения американских арсеналов (о чем говорят другие) добавились и голоса о том, что это оружие может банально уйти налево.

    Оружейная ярмарка

    «Как только закончится конфликт на Украине, оружие выйдет на нелегальный рынок. Мы видели подобное во время других конфликтов. Уже сейчас преступные организации присматриваются к этому оружию», – заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. По его словам, оружие может пойти как в Европу, так и в другие страны.

    Герр Шток, конечно, ошибается. Западное оружие не уйдет с Украины после окончания конфликта – оно уже уходит. Так, в марте на одном из украинских сайтов по продаже машин появилось очень интересное объявление о продаже бронированных джипов Land Rover. В пояснении к нему указывалось, что эти машины ранее находились на складе британской армии. То есть это были те самые автомобили, которые были отправлены Великобританией в помощь украинской армии. Сейчас же таких объявлений все больше и больше.

    В интернете можно найти предложения о продаже поставленных американцами на Украину винтовок M16, а также других образцов западного стрелкового вооружения (автоматы М4, итальянские Beretta ARX160 и т. п.). И не только стрелкового – на продажу выставлены вполне себе недешевые противотанковые системы «Джавелин», которые сами украинцы позиционировали как «вундерваффе». Вполне себе, кстати, вундерваффе, если нужно остановить инкассаторскую машину.

    Конечно же, во всей этой оружейной ярмарке обвиняют Россию. «Черный рынок оружия на Украине резко вырос после вторжения России в 2014 году (так на Западе называют начало гражданской войны на Украине – прим. ВЗГЛЯД) за счет огромного объема оружия на руках и ограниченного за ним контроля... С 2013 по 2015 год был утерян контроль за почти 300 тысячами единиц стрелкового оружия», – пишет Washington Post.

    В стране регулярно задерживали солдат, которые пытались продавать некоторые из этих «утерянных» стволов и амуницию. Однако далеко не все оружие продавали простые солдаты, далеко не все шло из украинских руки в украинские и тем более все это началось отнюдь не в 2014 году.

    Дело в том, что практически сразу же с момента распада СССР Украина (на территории которой остались склады нескольких военных округов) стала одним из крупнейших продавцов советского вооружения. Причем не только легальными, но и нелегальными методами – по серым схемам, в которых были вовлечены не простые солдаты, а украинские генералы и политики. Как утверждают злые языки, серия взрывов на военных складах в 2010-е годы позволяла списывать фактически проданное на тот же Ближний Восток вооружение.

    И на сегодняшний день ничего не мешает украинскому руководству повторять подход к снаряду – тем более что возможности резко выросли. Соединенные Штаты уже передали Украине 1400 ракет «Стингер», 5500 противотанковых ракет, 700 ударных дронов Switchblade, а также огромное количество мин, амуниции и другого оружия. В итоге Украина превратилась в крупнейшего получателя американской военной помощи. И это без учета вооружений, поставляемых из других стран.

    Национальный бизнес

    Массовые поставки создают не только количественные возможности. Во-первых, целый ряд поставляемых Западом вооружений (те же «Стингеры») крайне востребованы в других странах и международных террористических организациях. Во-вторых, некоторые из оружейных систем (те же ударные дроны Switchblade) куда современнее, а значит, и дороже старого советского оружия. В-третьих, для сокрытия факта недостачи теперь даже не нужно организовывать взрывы складов – российская армия регулярно «калибрует» украинские военные объекты. В том числе и те, которые используются в рамках системы транзита западного оружия.

    Наконец, украинские деятели четко вангуют ближайшее будущее, в рамках которого победа России выглядит практически неизбежной. А значит деятелям этим необходимо уже сейчас позаботиться о средствах для существования (а еще лучше жизни) в эмиграции.

    Конечно, американские власти уверяют, что ничего этого не будет. В Госдепе заявили, что Украина обязалась «не передавать оборудование третьим странам без позволения американского правительства». И ряд экспертов предлагают методы решения проблемы нераспространения– но все они концентрируются на введении внешнего контроля за поставками и распределением оружия. А о каком контроле может идти речь в ситуации, когда идут боевые действия, а российские «Калибры» регулярно уничтожают склады?

    К тому же Соединенные Штаты сами нарушают так называемое правило конечного пользователя, которое они принуждают исполнять Украину. «Так, в середине апреля США усилили свое присутствие в украинском конфликте через анонсирование поставки вертолетов Ми-17, которые они 10 лет назад купили у России. Однако по условиям продажи США обязались не передавать это оружие третьим странам без разрешения России», – напоминает Washington Post.

    Да, казалось бы, «агрессия России» на Украине оправдывает нарушение норм – но эти оправдания отнюдь не позволяют укрепить режим контроля над вооружениями. «Нарушение пунктов о конечном пользователе является серьезной угрозой для возможностей стран контролировать процесс использования вооружений», – говорит эксперт американской Ассоциации по контролю за вооружениями Джефф Абрамсон.

    К тому же нужно понимать, что в ряде ситуаций соглашение это будут нарушать не украинские генералы, а американские. Проще говоря, некоторые европейские эксперты уверяют, что чуть ли не две трети оружия, которое поставляется Киеву, не доходят до украинской армии, а распределяются Пентагоном на иные внешнеполитические нужды.

    Неудивительно, что ряд ближневосточных джихадистов уже называют конфликт на Украине «божьим даром», ожидая притока оттуда оружия. И отнюдь не винтовок с патронами, а тех же «Стингеров», пригодных для ликвидации гражданских самолетов, и «Джавелинов» для уничтожения бронированных целей. Даже противокорабельные средства найдут себе применение.

    И расплачиваться за эту распродажу будет весь мир. Тут нужно понимать специфику глобального рынка. Если, например, у террористических группировок в районе Персидского залива появятся противокорабельные ракеты «Гарпун», то это сразу же парализует движение нефтяных танкеров. Не потому, что капитаны откажутся ходить, а потому, что им запретят ходить страховые компании, не желающие банкротиться из-за гибели застрахованного ими танкера.

    И в этом снова обвинят Москву?

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •