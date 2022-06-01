Помощь Украине разоряет Соединенные Штаты

В США обнаружилась группа влиятельных организаций и политиков, которых возмущает то рвение, с которым администрация Байдена вооружает и финансирует Украину. Они, конечно, поддерживают «храбрый украинский народ», но только словесно. О каких именно людях идет речь и почему идея помощи Украине видится им крайне опасной?

Фонд «Наследие» сдулся. Такого мнения придерживается сейчас целый ряд американских экспертов и журналистов, недовольных позицией фонда (самого известного консервативного «мозгового центра», идейно окормляющего Республиканскую партию) по украинскому вопросу.

И действительно. Если раньше эксперты «Наследия» всегда были ястребами и критиковали того же Барака Обаму за слишком нерешительный подход к использованию военной силы, то сейчас они категорически против, например, выделения американской помощи Украине – не говоря уже о каком-то более активном участии США в украинском конфликте. И эта позиция по сути опровергает тезис лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла о том, что противников нынешнего курса США в отношении Украины среди Республиканской партии «мизерное меньшинство».

Аргументация фонда очень проста. Конечно, руководство «Наследия» выступает против российской спецоперации и готово поддерживать «храбрый украинский народ». Однако – желательно лишь морально и уж точно не в ущерб американской экономике.

«Америка борется с рекордной инфляцией, высокой задолженностью, границей, преступностью и истощением энергоресурсов. Однако прогрессисты (так в США называют леворадикальных демократов – прим. ВЗГЛЯД) ставят на первое место в своих приоритетах выделение 40-миллиардного пакета помощи Украине», – возмущается глава лоббистского подразделения фонда Джессика Андерсон.

По ее словам, демократы «заставляют нас выбирать из двух вариантов – помощью великому народу Украины и решением длинного перечня проблем, которые у нас есть тут, в Соединенных Штатах». Для сравнения: бюджет, выделенный на 2022 финансовый год для сакральной в глазах республиканцев защиты южной границы США от нелегалов и других угроз (23 миллиарда долларов), почти в два раза меньше, чем крайний, но отнюдь не последний 40-миллиардный пакет помощи Украине.

И Джессика Андерсон не просто возмущалась – она работала.

«Позиция Фонда «Наследие» помогает объяснить, почему 57 республиканцев в Палате представителей (а также, вероятно, 11 сенаторов – прим. ВЗГЛЯД) в конечном итоге проголосовали против пакета. Что, в свою очередь, стало самым ярким проявлением партийной оппозиции в отношении политики Конгресса по усилению поддержки Украине для отражения российского вторжения. Кроме того, это демонстрирует растущую силу курса «Америка на первом месте» в Республиканской партии и в то, как этот лозунг влияет на умы ее руководства, формирующего политическую линию», – пишет New York Times.

«Америка на первом месте» (или, как его еще называют, «Америка превыше всего») – это лозунг, который был положен в основу предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году и который говорит о необходимости, прежде всего, заняться собственными проблемами. «Принимая пакет помощи Украине, который превращает эту страну по сути в зависимое от США государство, мы возвращаемся к строительству национальных государств. На очереди дебаты о расширении НАТО. Многие республиканцы в Конгрессе автоматически поддержали обе идеи. Почему? Возможно, потому, что они забыли свое внешнеполитическое наследие? Они обменяли национализм Теодора Рузвельта на глобализм Вудро Вильсона. Это ошибка. Америке нужно не строительство национальных государств, а национализм», – пишет сенатор Джош Хоули.

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Противники такого подхода уверяют, что этот курс антиамериканский, что он означает по сути гибельный для США изоляционизм. Однако сторонники «Америки на первом месте» предлагают не отгородиться от мира, а лишь прекратить выбрасывать миллиарды долларов на бессмысленные внешнеполитические авантюры. На то, что в XVII веке называлось «войнами роскоши», погубившими тогдашнюю европейскую сверхдержаву Францию.

«Мы не являемся толпой изоляционистов», – говорит Джессика Андерсон. «Мы не можем себе позволить быть изоляционистами. Это значит, что другие страны будут управлять нашей торговлей, диктовать нам наши интересы, угрожать жизни нашего народа. Но мы и не можем позволить себе новые авантюры глобализма», – говорит Джош Хоули.

Авантюры, которые проводили по сути обе партии, ведь позиции глобалистов сильны и у республиканцев, и у демократов. У «слонов» это неоконсерваторы, которые занимались сменой режимов в других странах и попыткой перестраивать их по американскому хотению. Таков, например, был весь почти кабинет Джорджа Буша-младшего. У демократов это либерал-глобалисты, которые выступают за создание глобальных коалиций и международных институтов для, в общем-то, той же самой цели (кабинеты Обамы и Байдена).

Подобное единодушие объясняло преемственность «вильсонианского» курса и не привела США ни к чему хорошему. «Вильсонианская внешняя политика – как в ее левой, так и в правой итерации – довела страну практически до банкротства, лишила нас суверенитета и практически уничтожила индустриальную основу экономики», – поясняет Джош Хоули.

Казалось бы, республиканские избиратели с ним не согласны. По состоянию на начало мая 77% республиканцев поддерживали отправку оружия на Украину.

Однако, во-первых, хитрость может быть в вопросе – люди не против самого факта отправки, но могут быть против того, что это делается а) в таких масштабах и б) за счет других программ.

Во-вторых, налицо интересная динамика: где-то с конца апреля – начала мая начала резко расти доля республиканцев, считающих, что США «чересчур много» делают для поддержки Украины. И чем хуже будет ситуация в американской экономике, тем больше эта доля электората (которого невозможно долго кормить сказками о «путинской инфляции») дальше будет расти.

«Хоть мы и симпатизируем сопротивляющимся вторжению Владимира Путина, мы не можем начать очередную войну и обанкротить страну. Наш национальный долг превышает 120% ВВП, рост инфляции рекордный с 1980-х годов, логистические цепочки нарушены. Так что перед тем, как помогать другим государствам, США должны сначала разобраться со своей экономикой», – говорит сенатор Рэнд Пол.

Так что тезис «Америка на первом месте», по всей видимости, становится главным тезисом республиканцев. Причем как на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, так и на президентских в 2024-м.

Таким образом, позиция Фонда «Наследие» и ряда республиканских лидеров стала одним из многих голосов в хоре противников нынешнего курса администрации Байдена в отношении Украины. Голоса поют разными тембрами. В «Наследии» говорят о необходимости тратить деньги, прежде всего, на национальную экономику. Генри Киссинджер предупреждает о риске перерастания конфликта в глобальную российско-американскую войну. Джош Хоули – о том, что нужно сосредоточиться на противостоянии настоящему врагу.

«Что касается расширения НАТО, то тут нам нужно провести серьезные дискуссии. Главный вопрос в том, как расширение европейского альянса поможет Вашингтону противостоять самому серьезному нашему внешнеполитическому вызову – росту могущества Китая, – а также укрепить наши позиции дома», – говорит сенатор. Однако на выходе получается общее мнение о том, что участие США в конфликте на Украине нужно прекращать. И прекращать до того момента, пока не сдулись сами Соединенные Штаты.