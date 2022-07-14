В Донецке два человека погибли при обстреле ВСУ

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли двое гражданских, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».

Снаряд попал на автомобильную станцию «Центр». Осколки посекли автомобили и близлежащие строения. Также осколок попал в центральный универмаг, находящийся неподалеку.

Огонь был открыт, по данным СЦКК, в 15:05, всего было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что обстрел велся из американских гаубиц М777.

«Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых. Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что рядом с местом обстрела не располагаются военные объекты. Этот удар – целенаправленный обстрел мирных жителей республики, заключил глава ДНР.

Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.

В результате этого удара два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести.