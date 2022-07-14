Власти Новой Каховки заявили о семи пропавших без вести после обстрела ВСУ

В результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Два человека подтвержденных погибших, семерых мы не можем определить местонахождение. Мы надеемся, что эти люди живы, хотя я знаю точно, что по крайней мере один молодой человек, инвалид, который охранял склад гуманитарной помощи или присутствовал в ночное время там, работал в качестве волонтера, его нет, и найти мы его не можем», – передает РИА «Новости» его слова.

Леонтьев отметил, что среди пострадавших в Новой Каховке есть целые семьи, дети, в том числе мальчик младше двух лет.

«Среди пострадавших есть целые семьи. К большому сожалению, пострадали и дети, в том числе мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья – мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет», – сказал он.

В четверг последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, притом что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, были сбиты российскими системами ПВО.

Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.

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