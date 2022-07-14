Стали известны подробности новых санкций ЕС против России

Эксперты оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград

«Выводы о разрешении ситуации с транзитом делать пока преждевременно. Нам говорят об очередном пакете санкций и при этом предлагают радоваться тому, что возможно разблокируют транзит», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее, по данным СМИ, России и ЕС удалось договориться о транзите грузов в Калининград, однако позиция Литвы по этому вопросу остается неизвестной.

«Пока мы не видели соглашение между Россией и ЕС. Но то, что было озвучено, мне не кажется поводом для оптимизма. Если речь действительно идет о том, что для Калининградской области будут сделаны исключения в седьмом пакете санкций, то главная новость тут не про Калининград, а про то, что будет седьмой пакет санкций», – рассказал политолог, главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

«Нам предложено радоваться возвращению транзита в Калининградскую область, не зная, кого и как могут задеть новые санкции. Со стороны Евросоюза это очень сомнительная уступка, которая на самом деле может быть ужесточением позиции Брюсселя», – полагает эксперт.

«А что касается Литвы, то ее позиция будет зависеть от того, какие санкции будут введены против России в седьмом пакете. Если ястребиную политику восточноевропейских деятелей это удовлетворит, то тогда Вильнюс может разрешить транзит», – отметил собеседник.

Рассуждая о том, сможет Литва по примеру Венгрии ветировать какие-либо решения в ЕС, Носович отметил, что «у Литвы и Венгрии есть серьезная разница в весе внутри Евросоюза».

«Венгрия под руководством Виктора Орбана за 10 лет сумела добиться некоторой автономии для себя в части проведения независимой внешней политики с учетом своих национальных интересов. И это несмотря на то, что она остается дотационной восточноевропейской страной и финансово зависит от Брюсселя», – сказал он.

«Литва же к этому, в принципе, не стремится. Политическое руководство страны подчиняет всю свою внешнюю политику интересам НАТО, ЕС и США. Поэтому с Литвой переговорный процесс будет принципиально иным, чем с Венгрией», – отметил политолог. «Мы увидим скорее попытку успокоить раскапризничавшегося ребенка, который абсолютно зависим от взрослых, но по-плохому или грубо с ним тоже нельзя себя вести», – добавил он.

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич полагает, что развивающаяся ситуация с транзитом через Литву может быть «многоходовкой Вильнюса и Евросоюза».

«Брюссель говорит, что он сделал все возможное и пошел якобы на уступки России, но Литва тормозит реализацию договоренностей. А Вильнюс, в свою очередь, кивает на Брюссель и говорит, что Евросоюз что-то не учел. России, в общем-то, все равно, кто в этом виноват. Наша задача – обеспечить транзит. И пока губернатор Алиханов не доложит президенту Путину о том, что транзит восстановлен в полном объеме – радоваться преждевременно», – заключил Межевич.

В среду источники сообщили о том, что между ЕС и Россией достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область. По данным издания «Известия», Евросоюз предоставил Москве документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».

Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».

Накануне глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».

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