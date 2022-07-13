Глава ОСК и победитель «Лидеров России» обсудили развитие судостроительной отрасли

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов встретился в Петербурге с Сергеем Королевым, победителем конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», главным инженером входящего в состав ОСК Хабаровского судостроительного завода.

В ходе встречи обсуждались рабочие вопросы, планы, перспективы развития Хабаровского судостроительного завода и судостроительной отрасли в целом. Алексей Рахманов подтвердил согласие стать наставником Сергея в рамках программы конкурса, говорится в сообщении на сайте «Лидеров России».

По словам Алексея Рахманова, «в судостроении очень нужны грамотные и инициативные люди, готовые сразу включиться в работу на новом для себя месте, более того – повести за собой. Сергей приехал на Дальний Восток три года назад и уже проявил себя именно таким человеком, понимающим весь масштаб и инженерных, и человеческих задач. Разумеется, он получит поддержку со стороны корпорации».

Сергей Королев поделился с наставником подробностями встречи победителей конкурса «Лидеры России» с президентом России, которая прошла 7 июля. В ходе нее Сергей Королев обратил внимание президента на задачу сохранения и развития профессиональных кадров на Дальнем Востоке, а также рассказал о перспективных производственных планах Хабаровского судостроительного завода. Участниками встречи с Владимиром Путиным стали 15 победителей конкурса.

«Встреча с Алексеем Львовичем стала очень плодотворной. Я доложил о том, как прошла встреча с президентом, рассказал, какие вопросы, связанные с развитием нашей отрасли, освещал на ней. Кроме того, я поделился теми вопросами, которые беспокоят меня, как главного инженера завода. Например, рассказал про работу над возобновлением строительства катеров на воздушных подушках типа «Мурена» для Тихоокеанского флота. Договорились о формате будущего взаимодействия и об общей цели – продолжать мое развитие как управленца в периметре корпорации», – рассказал Королев.

Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в мае 2022 года в Гостином дворе в Москве. Победителями стали 106 человек из 32 регионов России и трех иностранных государств: ОАЭ, Казахстана и Эстонии. В их числе представители трека «Государственное управление» (35 победителей), «Бизнес и промышленность» (31), «Информационные технологии» (18), «Наука» (9), «Культура» (7), «Здравоохранение» (4) и «Международный» (2). Все 300 суперфиналистов конкурса получили образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители – также возможность поработать с лучшими управленцами страны. Наставниками победителей станут председатель правительства, председатель Совета Федерации, вице-премьеры правительства, федеральные министры, представители руководства администрации президента, высшие должностные лица субъектов РФ, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители компаний и общественных организаций, а также ректоры российских вузов.

Всего на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» было подано свыше 180 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира. За все сезоны в оргкомитет поступило более 840 тыс. заявок.