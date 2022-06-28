Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о борьбе с кадровым голодом в судостроении

«На нашем предприятии, да и в отрасли в целом, не хватает не только рабочих рук, но и умных голов. Поэтому мы ведем настоящую охоту за квалифицированными кадрами, которые будут развивать судостроение и вместе с ним всю отечественную промышленность», – сказал газете ВЗГЛЯД инженер-судостроитель Сергей Королев, победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

«Подготовка кадров для отечественного судостроения имеет локализацию по регионам. Один из главных центров подготовки – Санкт-Петербургский морской технический университет, где я получал второе высшее образование. На базе этого университета выстраиваются сетевые взаимодействия с региональными университетами, для подготовки на местах специалистов в судостроительной отрасли», – рассказал победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России», главный инженер Хабаровского судостроительного завода Сергей Королев.

«Два с половиной года назад я переехал из Петербурга на Дальний Восток, чтобы развивать здесь судостроение. С сожалением я обнаружил тот факт, что в отрасли имеется большой кадровый голод. Например, статистика рекрутингового ресурса Headhunter показывает, что на одно вакантное место в нашей отрасли – только 0,7 резюме», – отметил Королев.

«Как работодатели, мы очень нуждаемся в квалифицированных кадрах и понимаем, если сейчас не начинать их готовить, то в скором времени отечественное судостроение будет просто некому развивать. Поэтому было принято решение заняться будущими кадрами», – рассказал собеседник.

«В марте я встречался со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета. Моя лекция была посвящена карьерному ориентированию в судостроении. Поначалу я думал, что она не возымеет особого эффекта. Но аудитория заинтересовалась. Однако ощущения у студентов были смешанные, они сидели вроде и с горящими, но в то же время потерянными глазами», – продолжил он.

«Многие студенты не понимают, где они смогут применить себя в будущем и насколько востребована будет их профессия. На самом деле, молодые судостроители нужны и будут нужны всегда на северо-западе, в центральной России, а на Дальнем Востоке вакантных мест просто тьма. Только у нас на заводе сейчас открыто много интересных вакансий, в том числе главный конструктор, главный сварщик», – отметил инженер.

«Как и любая отрасль промышленности, мы держимся на энтузиастах, высококлассных специалистах своего дела, которые готовы посвятить себя отрасли. Если бы нам на завод сейчас дали 15–20 таких энтузиастов, мы были бы только рады. В нашей отрасли не хватает не только рук, но и голов. Кадровый голод в нашей отрасли касается как инженерно-технических, так и рабочих специальностей. На тех и на других работодатели ведут настоящую охоту», – подчеркнул Королев.

«Работа в судостроении дала мне великолепный опыт. Это касается и расширения географии связей – так называемого коворкинга, и расширения областей этих связей – когда можно общаться с людьми разной направленности, и все они специалисты в своем деле», – сказал он.

«Однако самым главным для меня стала возможность участвовать в конкурсе «Лидеры России». Я смог достойно представить наш завод на конкурсе, познакомиться с огромным количеством лидеров в разных отраслях и без какого-либо блата стать победителем суперфинала! Очень здорово, когда в стране можно развиваться и как специалист своего дела, и как лидер», – заключил собеседник.

Напомним, в конце мая в Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. Среди победителей 84 мужчины и 22 женщины. В числе победителей 35 конкурсантов участвовали в треке «Государственное управление», 31 победитель – в треке «Бизнес и промышленность», 18 победителей – в треке «Информационные технологии», 9 победителей – в треке «Наука», 7 победителей – в треке «Культура», 4 победителя – в треке «Здравоохранение», 2 победителя – в треке «Международный».

Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.