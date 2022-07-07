Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад Путин призвал победителей «Лидеров России» приступать к решению государственных задач 7 июля 2022, 20:29 Владимир Путин высоко оценил профессиональные инициативы и стремление служить на благо России победителей четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» и призвал их подключаться к решению государственных задач. Встреча президента с победителями конкурса прошла в четверг в Кремле. «Хочу вас всех поздравить с победой на столь престижном конкурсе – «Лидеры России», действительно, из таких, как вы, получаются лидеры. В этом году конкурс был очень представительным – больше 180 тыс. заявок, и иностранцы так активно принимали участие: десять тысяч заявок из 150 стран – это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке. Мы сразу 70 – всем 70 победителям [зарубежным финалистам] – это и сделали», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. По его словам, конкурсанты проявили свои самые лучшие качества и достойно победили, потому что побеждали в открытой, конкурентной борьбе. «И очень хорошо, что нам удалось создать такую платформу замечательную, которая дает возможность именно по понятным критериям проявить свои лучшие качества и получить возможность профессионального и карьерного роста – карьерного в самом хорошем смысле этого слова», – добавил Путин. Глава государства подчеркнул, что в России победители этого конкурса за предыдущие годы добились замечательных результатов: из них уже вышли руководители регионов, крупных городов-миллионников, министры, заместители министров и руководители крупных компаний. «Я очень надеюсь на то, что вам помогали и ваши наставники – это интересные люди, состоявшиеся, доказавшие свою компетентность в тех сферах, в которых они эффективно работают на протяжении многих лет. Знаю, что и к вам уже и наставники ваши, и те, кто стоял рядом с ними, присматривались, некоторым уже сделаны предложения по продолжению работы, и я этому очень рад. Я хочу вас еще раз поздравить с этим», – сказал Путин. Участниками встречи стали 15 победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Управленцы рассказали главе государства о своей профессиональной деятельности, общественных инициативах и проектах, а также о том, как флагманский конкурс платформы «Россия – страна возможностей» изменил их жизнь. В ходе встречи Владимир Путин выразил особую благодарность участникам конкурса «Лидеры России», которые активно помогают Донбассу: запускают социальные и волонтерские проекты, организуют гуманитарную и медицинскую помощь. В ходе встречи с президентом победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов рассказал, что принял приглашение стать заместителем министра образования Донецкой народной республики. Кроме того, еще один победитель конкурса «Лидеры России» – проректор Севастопольского государственного университета Иван Кусов – станет министром образования ЛНР. А победительница конкурса из Калининграда Алена Беликова сообщила Путину о том, что получила предложение от губернатора региона Антона Алиханова занять должность заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять. Путин поддержал решение и пожелал удачи Алене на новом месте.



Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в мае 2022 года в Москве. Победителями стали 106 человек из 32 регионов России и трех иностранных государств: ОАЭ, Казахстана и Эстонии. Все 300 суперфиналистов конкурса получили образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители – возможность поработать с лучшими управленцами страны. Всего на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» было подано свыше 180 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира.

Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете 7 июля 2022, 18:14

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин. «Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю. «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства. В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений. В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: На Украине мы по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали 7 июля 2022, 20:09

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. «При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя». Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше 7 июля 2022, 17:04

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин. «То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости». Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов. Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом 7 июля 2022, 17:24

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Кристина Цыцура

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин. Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски 7 июля 2022, 20:43

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства. «И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.



По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу». Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали. Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе 7 июля 2022, 17:33 Текст: Елизавета Булкина

Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости». Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. «Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад 7 июля 2022, 20:34 Текст: Алексей Дегтярев

Война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. «Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства. Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», – констатировал глава государства. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда 7 июля 2022, 16:36 Текст: Ольга Иванова

Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России». «Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России 7 июля 2022, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС. Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере. «Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он. Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов. Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан. До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кремль спросили об отпуске Путина 7 июля 2022, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента. Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости. Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра образования ДНР 7 июля 2022, 17:39 Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой народной республики, об этом он сам рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин в свою очередь отметил, что выбор Трофимова достоин уважения, сообщается в Telegram-канале проекта «Лидеры России». «То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи, она не помешает», – сказал Путин. Ранее генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил в интервью ТАСС о работе победителей и финалистов «Лидеров России» в ДНР и ЛНР. «Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов – это тоже наш выпускник. Уже есть такие назначения, и я уверен, что еще многие из наших победителей себя попробуют. Здесь важно учитывать не только желание и готовность, но и тот опыт и компетенции, которые у них есть, в тех областях, которые важны людям. Есть база людей, которые готовы помогать, и я уверен, что она будет востребована», – сказал Комиссаров. Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу 7 июля 2022, 16:27

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». «Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС. Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления». «Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин. «Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны». Путин: Самое главное удовольствие в жизни приносит самореализация 7 июля 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего в жизни приносит удовольствие самореализация, но она невозможна без служения людям и Родине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Жизнь скоротечна. Нам кажется, что она бесконечна, но на самом деле это не так. И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни, а самое главное удовольствие – в самореализации», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, самореализация невозможна без служения людям и Отечеству, а само служение может быть самым разным. «Если каждый на своем участке, стремясь к самореализации, будет добиваться успехов, из этого будет состоять успех страны в целом», – заключил глава государства. Ранее президент в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. Путин: Атомная отрасль является экологически чистой и улучшает климат 7 июля 2022, 17:48 Текст: Алексей Дегтярев

Атомная энергетика способствует улучшению климата, это нужно закрепить окончательно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «Энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды. А не наоборот», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, этот вопрос в мире «вроде бы решен», но необходимо его утвердить. После трагедий в Чернобыле и на Фукусиме многие люди потеряли веру в такие проекты. Также глава государства отметил, что многие страны Запада, говорившие об экологии десятилетиями, сейчас переходят к углю. «Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», – сказал он. Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия и Австрия начинают расконсервацию угольных станций из-за снижения поставок газа. Кремль не исключил перенос послания Путина на осень 7 июля 2022, 12:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень. «Этого нельзя исключать», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. По его словам, Путин примет решение о формате своего участия в предстоящем саммите стран G20 в Индонезии по мере приближения времени мероприятия. «По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии, – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о поездке Путина на встречу лидеров Группы двадцати. – Вы знаете, что работает сегодня [глава МИД России Сергей] Лавров в Индонезии, очень важные встречи. Россия продолжает как страна участвовать в работе «двадцатки». Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».