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9 июня, четверг | Последнее обновление — 13:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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«Волонтеры-медики» подписали соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
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Во время торжественной зум-встречи всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» с представителями медицинских вузов Луганской и Донецкой народных республик подписало соглашения о сотрудничестве с Луганским государственным медицинским университетом им. Святителя Луки и Донецким национальным медицинским университетом имени М. Горького.
Соглашение подписали первый проректор университета Татьяна Ряполова и председатель движения Мария Якунчикова. «Цели направлений работы волонтеров-медиков совпадают с нашими взглядами на волонтерство. Наш университет готов к сотрудничеству, и мы надеемся приумножить наши достижения в совместной деятельности», – процитированы на сайте слова Ряполовой.
Также соглашения о сотрудничестве между Луганским государственным медицинским университетом имени Святителя Луки и ВОД «Волонтеры-медики» подписали проректор по научной работе университета Юрий Пустовой и Мария Якунчикова.
«Это сотрудничество даст новый импульс медицинскому добровольчеству в ЛНР. Мы рады быть частью благородной миссии. Наши преподаватели и студенты готовы поделиться добром и теплом своего сердца. Я очень рад сегодня подписать это соглашение от имени нашего университета. Надеемся на динамичную совместную работу», – подчеркнул Пустовой.
Якунчикова, в свою очередь, выразила надежду на то, что сотрудничество будет складываться эффективно и удастся помочь еще большему количеству людей. «У нас есть опыт в медицинском добровольчестве, с которым мы с удовольствием будем делиться. Мы знаем, что у наших коллег в ЛНР и ДНР этого опыта не меньше, и они настроены на слаженную работу. Надеемся, что нашим новым партнерам будет комфортно в нашей семье волонтеров-медиков», – резюмировала она.
Участников движения «Волонтеры-медики» объединяет не только стремление помогать людям, но и теплая, дружественная атмосфера внутри большой команды. Региональные отделения записали видео, в котором поприветствовали новых членов команды и поздравили их со вступлением в CемьюВМ.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 110 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.
Пушилин отправил в отставку правительство и премьера ДНР
Правительство и премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) отправлены в отставку по указу главы республики Дениса Пушилина.
«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики. Объявить об отставке правительства Донецкой народной республики. Поручить правительству Донецкой народной республики исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства Донецкой народной республики», – цитирует указ Пушилина РИА «Новости».
Указ вступит в силу с момента подписания.
До этого Пушилин сообщал, что предложил Ананченко стать руководителем развития госсектора, а также выразил ему благодарность за плодотворную деятельность.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
«Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», – говорится в сообщении на сайте Народного совета.
Отмечается, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил МГУ имени Ломоносова («Социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент») и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).
Окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова.
С 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
16 декабря 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.
Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.
Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».
Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.
Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.
Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.
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Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Пленные наемники из Британии частично признали вину на суде в ДНР
Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, попавшие в плен в Донбассе, признали вину частично, следует из видеозаписи из Верховного суда ДНР.
Обвиняемым вменяется 232 статья УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», по ней им грозит срок от 15 до 20 лет, передает РИА «Новости».
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
В Верховном суде ДНР сообщали, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал
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Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости».
«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол.
По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».
Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.
«Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр.
По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он.
При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.
Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума России на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с целью создания единого Фонда пенсионного и социального страхования.
«Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации», – передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что объединение упростит получение социальных выплат, а высвободившиеся административные здания в регионах передадут под нужды медицины. Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.
Мосгордума предложила назвать площадь у посольства ФРГ в честь ЛНР
Московская городская дума предложила назвать территорию у немецкого посольства в Москве площадью Луганской народной республики, сообщили в столичном парламенте.
«Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России площадью Донецкой народной республики и предложили назвать площадью Луганской народной республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия», – цитирует заявление парламента ТАСС.
Напомним, большая часть жителей Москвы проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой народной республики».
Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
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Задержанный в марте СБУ одесский журналист Ткачев отпущен под залог
Задержанного 19 марта украинского журналиста Юрия Ткачева выпустили под залог, сообщил украинский политический деятель и журналист Анатолий Шарий.
«Ткачева выпустили под залог. Только день назад вспомнил в очередной раз – и вот. Судя по виду Юрия, что творится в тюрьмах СБУ – можно только представить...» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев 19 марта сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
Ранее главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев обратился к украинским журналистам с просьбой соблюдать правила русского языка и правильно писать аббревиатуру ДНР. По его мнению, написание «ДНР» в кавычках является не «политкорректным», а безграмотным вопреки мнению украинских патриотов.
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В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией
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Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле.
Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве.
Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.
Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности.
Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании.
В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии.
«Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт.
Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны.
ВСУ выпустили 40 снарядов из «Града» по Кременной в ЛНР
Украинские военные произвели обстрел из РСЗО «Град» населенного пункта Кременная в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.20 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Северск по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли центральный район Донецка шестью снарядами калибром 155 мм. В центре самого города прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.
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Политологи объяснили влияние спецоперации на Украине на рейтинги российских партий
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Спецоперация на Украине окажет существенное влияние на региональные выборы в России, которые пройдут в сентябре в Единый день голосования, считают политологи. По их мнению, преимущество имеют те партии и кандидаты, которые активно оказывают помощь жителям Донбасса и других освобожденных территорий.
В общественном восприятии сейчас приоритетна тема специальной военной операции на Украине и помощи народным республикам Донбасса, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. А та политическая сила, которая более других проявит себя в действенной поддержке людей освобожденных территорий, имеет большие шансы завоевать доверие избирателей на будущих выборах.
Своим выводом Чеснаков поделился в среду на круглом столе на тему «Единые дни голосования 2022: на старте избирательной кампании», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Напомним, что в минувшую субботу стартовала кампания по выборам 9–11 сентября 2022 года. Пройдут 43 избирательные кампании в 34 регионах – гражданам предстоит выбрать глав регионов, депутатов регионального и местного уровня.
«С момента начала спецоперации на Украине, вслед за рейтингом главы государства резко вырос и показатель доверия «Единой России», – указал Чеснаков. Эксперт сослался на данные еженедельных опросов Фонда «Общественное мнение», из которых следует: сейчас рейтинг партии стабилизировался на уровне выше 40% от общего числа избирателей, но в последнее время достигал и пиковых 45%. «При этом, год назад – 30 мая 2021 года – у ЕР рейтинг был 31%», – напомнил политолог.
За тот же период поддержка КПРФ и ЛДПР снизилась на 1% до 10%, а партии «Справедливой России – За правду» – еще заметнее, с 8% до 3%, добавил эксперт.
Причина роста популярности ЕР в активной помощи жителям Донбасса и освобожденных районов Херсонщины, Запорожья, Харьковской области, полагает Чеснаков. «Во вторник в ходе пленарного заседания руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что 41 член фракции направлен на различные гуманитарные проекты по помощи Донбассу. Среди них – Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Виктор Водолацкий», – напомнил политолог.
Так, в частности, депутат Хубезов, глава думского комитета по охране здоровья руководит работой бригад врачей-волонтеров в Донбассе. Только за последние дни по линии ЕР были доставлены стройматериалы для ремонта домов Донецка и Мариуполя, достигнута договоренность о подготовке школ ДНР, ЛНР и освобожденных территорий к началу учебного года.
Что касается КПРФ и ЛДПР, то, по мнению Чеснакова, они еще не полностью нашли себя в этой повестке. «Партии пытаются отрабатывать эту повестку, но все пока получается по старым шаблонам», – полагает эксперт. В качестве подтверждения своих слов политолог привел медийные портреты «Единой России» и КПРФ, составленные на основе упоминаний партий в СМИ в контексте помощи Донбассу: ЕР – 14 223 упоминания, КПРФ – 2230. Эксперт также привел слова, которые чаще всего фигурируют в связи с деятельностью «Единой России» и коммунистов в Донбассе. У ЕР это «Мариуполь», «гуманитарный», «помощь», «народный», «победа», у КПРФ – «депутат», «знамя», «советский», «посольство». «Это хорошо характеризует по смыслу, как граждане воспринимают деятельность этих партий», – полагает Чеснаков. Если единороссы помогают делом, то поддержка со стороны коммунистов, скорее, символическая и идеологическая, делает вывод эксперт.
«Справедливая Россия» и «Новые люди» тоже пока не встроены в эту повестку – они не могут предложить избирателям содержательные смысловые концепты», – подчеркнул Чеснаков, добавив, что других альтернативных по популярности тем сейчас нет, партии будут вынуждены встраиваться в повестку поддержки Донбасса, а «все участники предстоящих выборов должны будут так или иначе высказать свое отношение к спецоперации».
Политолог Анна Федорова согласилась с тезисом о приоритетности донбасской повестки в кампаниях всех партий и выдвиженцев. «Мы наблюдаем консолидацию в обществе относительно спецоперации. И если представить, что на выборы пойдет человек с резко негативным отношением к ней, и даже если каким-то чудом окажется в избирательном бюллетене – то ему ничего не светит», – считает политолог.
Говоря о самой предвыборной гонке, эксперт отметила, что участники должны учитывать неизбежный «технический» фактор – короткий срок кампании. «Это особенно важно для новых врио – им предстоит фактически за три месяца сделать все: решить внутренние вопросы в регионе, вникнуть в проблематику на местном уровне и построить привлекательный образ своей кандидатуры», – указала Федорова.
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