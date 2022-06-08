Россия предупредила США о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет

Подразделение украинских нацистов в Сумах возглавил криминальный авторитет

Подразделение «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона, сообщил источник в российских силовых структурах.

«Подразделение «Азов-Сумы» формируется из числа местных радикалов под эгидой запрещенного в России «Национального корпуса», политического крыла «Азова». Его возглавил Денис Сокур – лидер местной ячейки «Нацкорпуса», между прочим – «клиент» украинского сайта «Миротворец», – сообщил источник РИА «Новости».

Сокур, 1992 года рождения, уроженец Сум, участвовал в 2015 году в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» территориальной обороны Сумской области, а с 2016 года по 2018 год возглавлял сумскую ячейку «Восточного корпуса», рассказал источник.

«Сокур – неоднозначная фигура в среде украинских националистов», – отметил собеседник агентства. «Несколько лет назад Сокур не относил себя к плеяде националистов, а видел свою миссию как патриота Украины нового облика, который понимает, что в проблемах его страны виновата не Россия, а киевские ворюги и их социальная опора – околонацистское бычье», – добавил он. Однако Сокур сам очень тесно связан с «верхушкой» криминальных структур Сумской области, отметил источник.

По словам источника, о Сокуре известно, что он нигде ни дня не работал, что само по себе выглядит как заявка на «вора в законе». «У Сокура, согласно его декларации о доходах, машины нет, квартиры нет, проживает он в трехкомнатной «хрущевке» своей бабушки, весь совокупный доход за прошлый год составил 1200 гривен соцпомощи. При этом на банковских счетах Сокура – десятки тысяч долларов, евро, и сотни тысяч гривен», – рассказал источник.

Мать Сокура, Марина Сокур, проходит воинскую службу в должности медицинской сестры 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север», добавил источник. Он также раскрыл факты, свидетельствующие о принадлежности Сокура к уголовной среде.

«В контексте текущих событий интересно чуть более подробно остановиться на роли Сергея Семенникова – уроженца Сум и лидера мощнейшей в регионе организованной преступной группы. По данным, полученным от источников в СБУ, его прикрывают прокуратура и Нацполиция Сумской области, а прибыль от преступной деятельности расходуется на удовлетворение текущих нужд чинов из прокуратуры и Нацполиции. Видимо, именно им он обязан столь долгой карьерой авторитета родом из 90-х в быстро меняющейся конкурентной уголовной среде», – сказал источник.

По его словам, криминальный авторитет Сергей Семенников, 1956 года рождения, является «держателем «общака» и ближайшим соратником другого криминального авторитета «Леры Сумского» (Сергея Лысенко), «смотрящего» за Сумской областью». «Лера Сумской» – один из сохранившихся авторитетов в воровском мире постсоветского пространства с конца 90-х. Именно его называют «настоящим губернатором Сумской области», без которого не решаются все важные вопросы. Его ближайшими соратниками являются «авторитеты» «Гимнаст» и «Жаба», он же Семенников», – добавил собеседник.

По его словам, организованная преступная группа Семенникова-«Жабы» занимается типичной деятельностью ОПГ в пограничном регионе: контрабандой оружия, наркотиков (героин), торговлей людьми, ликвидацией неудобных авторитетов и политических конкурентов.

«Следует отметить, что криминальный мир Украины поделен между силовиками Нацполиции и Службой безопасности Украины. Так, запрещенный в России «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора*» контролируется СБУ, а Нацкорпус – Нацполицией. Отношения между ними сложно назвать простыми: когда криминал слился с властью, своих подводных камней не избежать», – сказал источник.

Что касается Сокура, то в поле зрения Нацполиции он «попал как амбициозный молодой человек, способный пройти по трупам, включая своего крестного отца – «Жабу», к которому накопилось немало «предъяв» со стороны силовиков, отметил источник. «Денис быстро пошел на контакт и стал еще одними доверенными глазами Нацполиции в окружении Семенникова», – добавил он.

«О связи Сокура с Семенниковым открыто говорить боятся, но стоит посмотреть на татуировки Сергея, которые он явно не скрывает, и все сразу станет ясно. Семенников имеет свой герб (показатель принадлежности к их банде), который запечатлен на теле Сокура», – отметил источник.

На теле Сокура, как видно на его фотографии, вытатуирован «Волчий крюк» – один из символов «Азова». «Также у Сокура есть много фотографий с волком, который живет в частном владении Семенникова», – добавил источник. «Конкурируют с ними ДУК «Правый сектор», и их кандидат в мэры Александр Кукс, по сути, такая же ОПГ», – сказал он.

По словам источника, конфликт между интересами СБУ и Нацполиции за передел финансовых потоков на Украине – известная и далеко не новая тема. «Зачастую подводные течения из разборок украинских силовиков выносят в информационное поле шедевры креатива, которые преподносятся как некая политическая борьба между националистами – спойлерами», – заявил он.

«Поэтому довольно странно слышать от адепта криминалитета, прикормленного волчонка «Жабы», слова об «околонацистском бычье», которое виновато в бедах Украины», – заключил он.

Напомним, на мариупольской базе нацбатальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) обнаружили наградные документы к ведомственной медали «Защитнику Мариуполя», подписанные лично бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.