Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия

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5 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Иностранные наемники на Украине столкнулись с невиданным

Британский наемник Эндрю Хилл считает, что ему сильно повезло – вовремя сдался кадр из видео
Тысячи иностранных наемников за последние недели покинули Украину. Происходящие в стране боевые действия – да и отношение к ним со стороны украинских военных – оказались совсем не теми, на которые наемники изначально рассчитывали. Какие иностранцы, в каком количестве и по каким причинам приезжали воевать на Украину – и почему они в итоге оттуда сбегают? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как в Китае работает «культура отмены»

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

У железных дорог перспектив больше, чем проблем

Сергей Жаворонков
Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность. Подробности...
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Кто впервые поссорил Россию и США

Зачем России нужна Африка

Как бороться с украинскими диверсантами

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия

    		    5 июня 2022, 11:56
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    В случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

    «Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,– цитирует его РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. «А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии – здесь ну примерно то же самое – судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», – отметил он.

    Путин уточнил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.

    Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».

    В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

    Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

    Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.


    В США заявили о дипломатической победе Путина
    		    4 июня 2022, 14:15
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию можно назвать дипломатической победой Владимира Путина, сообщил CNN.

    «Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», – отметил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Маккензи, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву: по мнению CNN, это тоже можно назвать дипломатической победой для Путина.

    Однако, Маккензи считает, что  если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это окажет сильное влияние на цены на продовольствие и может поставить под сомнение в принципе его наличие на этом континенте.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.

    Президент Сенегала заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам.

    В МИД России отметили, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ответ на помощь с продовольствием Москва может рассчитывать получить от африканцев.

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    Коментарии (10)
    Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров
    		    2 июня 2022, 17:21
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.

    «Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

    Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.

    Коментарии (84)
    Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире
    		    3 июня 2022, 20:28
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не вчера, а еще в феврале 2020 года, в процессе борьбы с последствиями коронавируса.

    «Ничего лучше не нашли в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и поддержку отдельных предприятий, отраслей экономики», – приводит слова Путина официальный сайт президента.

    «В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции», – заявил президент.

    По его словам, совсем по-другому складывалась ситуация в Соединённых Штатах:«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента».

    «Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, – считает глава государства. – Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».

    «И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие», – отметил Путин.

    До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России. 

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    Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
    		    3 июня 2022, 21:02
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

    «Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.

    Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.

    По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.

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    Коментарии (10)
    Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами
    		    3 июня 2022, 14:46
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Отношения России и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.

    Глава государства поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.

    «Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что за первые месяцы 2022 года товарооборот вырос более чем на 34%.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что роль Африки на международной арене растет в целом и в политическом плане.

    «Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – сказал президент. 

     

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин разъяснит коллеге из Сенегала ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины. 

    Коментарии (30)
    Путин: Россия не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря
    		    3 июня 2022, 20:46
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    В случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

    «Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал», – цитирует его ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Россия обеспечит мирный провоз и гарантирует безопасность подходов к этим портам. «Мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении», – добавил он.

    При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».

    Российский лидер обратил внимание на тот факт, что «очень много судов застряло в украинских портах». По его оценке, их десятки. «Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор», – заметил он.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов. 

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    Путин заявил о планах продлить трассу М-12 Москва – Казань до Челябинска
    		    2 июня 2022, 15:59
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Трасса М-12 Москва – Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства.

    «Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа, каковы дальнейшие, перспективные планы – имею в виду выход на сибирские регионы», – передает его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства поручил за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в России.

    В прошлом году правительство направило 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва – Казань. Она должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года.

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    Путин прокомментировал решение США направить Украине новые вооружения

    4 июня 2022, 19:15

    Текст: Вера Басилая

    Вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Россия1».

    «Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», – цитирует РИА «Новости» президента.

    В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

    При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

    Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

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    Коментарии (13)
    Путин: Объем экспорта зерна с Украины – ни о чем в мировом масштабе
    		    3 июня 2022, 21:29
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, а это «ни о чем» в общемировом объеме продовольствия, реальные же возможности этой страны еще ниже, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире – 800 млн тонн, – это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% <...>, это значит, что 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – подчеркнул президент в ходе интервью телеканалу «Россия–1», передает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.

    Так, пояснил Путин, на сегодняшний день в том числе американские официальные органы говорят о том, что Украина могла бы экспортировать около 6 млн тонн пшеницы.

    «По данным нашего министерства сельского хозяйства, это не 6, а примерно 5 млн тонн. Но даже, допустим, 6. И – это данные нашего Минсельхоза – 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного», – отметил он, уточнив, что, например, Россия экспортирует около 37 млн тонн зерна.

    В ходе беседы президент также заявил, что разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине.

    Действия Запада по обвинению России в создании продовольственного кризиса он назвал перекладываем «с больной головы на здоровую». Глава государства отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще с февраля 2020 года.

    По словам Путина, вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска. А заявления о том, что якобы Россия блокирует вывоз зерна с Украины, глава РФ назвал блефом. 

    Ранее председатель Африканского союза Маки Салл заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна. 

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    Коментарии (2)
    Путин прилетел в Сочи для переговоров с главой Африканского союза
    		    3 июня 2022, 13:37
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где у него запланированы переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Повестка весьма и весьма важная и обстоятельная. Это, конечно же, российско-африканские отношения, много вопросов было намечено для углубленного сотрудничества в ходе сочинского саммита Россия – Африка, речь идет о подготовке к следующему саммиту. Разумеется, международные вопросы. Глубокая обеспокоенность континента, имеется в виду Африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Пескова, Путин разъяснит коллеге ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины.  

    «С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто – реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере сторона России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будет доведена президентом к сведению африканских гостей», – уточнил Песков.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.

    Коментарии (3)
    Путин: Шаги Запада после начала СВО усугубили ситуацию с продовольствием
    		    3 июня 2022, 20:42
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада сами усугубили ситуацию с удобрениями и продовольствием на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью «России–1».

    «Когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе – и в продовольственном, и в секторе производства удобрений», – сказал президент, передает официальный сайт главы государства.

    По его словам, по удобрениям Россия занимаем 25 процентов мирового рынка, по калийным удобрениям Россия и Белоруссия вместе – 45 процентов мирового рынка.

    «Это огромный объём. А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что, если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции», – сказал президент. .

    «Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия», – подчеркнул Путин.

    «Британцы, потом американцы – англосаксы – ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы – нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию», – рассказал глава государства.

    «Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх – вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведёт в тупик», – сказал президент..

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона готова исполнять обязательства по поставке продовольствия, несмотря на западные санкции.

    В среду генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.

    До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России. 

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    Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

    3 июня 2022, 10:37

    Текст: Александра Юдина

    Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, нужно искать современные подходы для укрепления безопасности и поступательного развития России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

    «Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Из сообщения Путина следует, что сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ. 

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    Песков: Никто не планирует закрывать «окно в Европу»

    2 июня 2022, 13:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    9 июня в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I.

    «Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос, будет ли ввиду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I. «Не только ему (Петру I) принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», – заключил Песков.

    По его словам, Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня.

    «Обязательно [примет участие], естественно, юбилей Петра I, 350-летие со дня рождения Петра I Путин не обойдет стороной, в одном из мероприятий он примет участие, мы своевременно об этом вас проинформируем», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Представитель Кремля добавил, что «Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны».

    Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I – последнего царя всея Руси (1682–1721) и первого российского императора (1721–1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах.

    Напомним, 27 апреля На площадке петербургского исторического парка «Россия – Моя история» прошел форум «Петровские времена». Он открыл цикл мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

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    Путин: Политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в сфере энергетики
    		    3 июня 2022, 20:22
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан в пятницу по телеканалу «Россия-24».

    Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ, заявил глава российского государства, сообщает сайт президента.

    Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.

    «Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике, – сказал Путин. – Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, – это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов».

    В результате, по словам президента, это привело к тому, что банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. «Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат – повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась – и сразу цены полетели вверх», – заявил глава государства..

    Он отметил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа: «Это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём».

    «Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще – и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», – рассказал президент.

    «Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», – пождчеркнул глава государства..

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

    К 1 июня 2022 года число европейских компаний, которым Газпром прекратил поставки газа из-за отказа к переходу на выплаты в рублях, выросло до шести.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто потеряет от отказа стран Европы от российского газа.

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    Путин назвал блефом заявления о якобы блокировке Россией зерна в портах Украины
    		    3 июня 2022, 21:14
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Заявления о том, что Россия якобы не дает вывозить зерно из украинских портов, – это просто блеф, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу «Россия-1».

    «Это блеф», – подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать подобные высказывания, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин уверен, что нынешние проблемы с продовольствием никак не связаны с началом спецоперации на Украине.

    «Мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России в Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», – подчеркнул он.

     

    «Как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Все взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще, и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причем цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что шаги Запада после начала СВО усугубили ситуацию с продовольствием.

    Также президент подчеркнул, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.

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