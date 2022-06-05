В США испугались последствий решения Байдена по Украине

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5 июня, воскресенье | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спикер парламента Венгрии заподозрил у Зеленского проблемы с психикой
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Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
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В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность.
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Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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В США испугались последствий решения Байдена по Украине
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Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, предупредил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.
Как отмечает автор статьи, сначала президент США заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России, однако несколько дней спустя глава американской администрации поменял свое мнение и объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами», передает РИА «Новости».
Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым передаваемые Украине системы смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». «Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», – предположил обозреватель.
Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.
«Остается лишь гадать, чем все это закончится», – подчеркнул автор, призвав Байдена «не дразнить русского медведя». «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», – предупреждает Семпа.
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В Германии заметили изменение позиции США по Украине
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Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил депутат бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES.cz.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», – отметил Быстронь.
Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Соединенных Штатов. Однако при этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», указал парламентарий. «Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели The New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – считает Быстронь.
Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра. «То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», – продолжил парламентарий.
Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии во избежание катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров .
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Во Франции потребовали пожизненного заключения для Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мясником» и «предводителем киллеров».
Соответствующие комментарии пользователи оставили под статьей, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня.
«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», – написал один из читателей, пишет «Газета.Ru».
Другой комментатор назвал Зеленского «мясником Украины», обладающим «армией киллеров».
Один из читателей указал, что Киев «бомбит гражданские районы Донбасса» «при преступном равнодушии Запада». В свою очередь президента США французы обвинили в том, что он думает только об интересах Америки, в то время как российский лидер Владимир Путин «преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
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Министерство обороны России сообщило, что ВС России поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожили центр подготовки, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Высокоточные удары нанесены по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских солдат эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Также над Одессой был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины и 17 беспилотников, в том числе российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
С начала спецоперации уничтожено: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотников, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерия и минометы, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Итальянские аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно
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Мировые цены на зерно снизились до уровня, наблюдавшегося в апреле, после заявления российского лидера Владимира Путина, заявила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод. Такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине; Ливан, Тунис Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и c Украины», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается также, что речь идет о снижении на 10% – понизились котировки и на фуражную кукурузу.
Ранее Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Российский лидер заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
WP: Украинские военные в ужасе от артиллерийской мощи ВС России
Проводимые российскими ВС артиллерийские обстрелы деморализуют украинских военнослужащих, они сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и существенной помощи для возврата территорий, говорится в статье The Washington Post.
«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», – приводит The Washington Post слова одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого.
Издание называет сложившуюся «ситуацию сложной для морального духа украинских военнослужащих».
«Количество огневой мощи, количество взрывов, длительность и продолжительность атак - все это вместе взятое, а также тот факт, что вы не можете защищаться от этого, не можете сбивать снаряды, означает большое количество жертв, и это также невероятно деморализует. Это дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях». По его словам, такие артиллерийские обстрелы «наводят страх и опустошают украинских военнослужащих». В материале также подчеркивается, что «постоянные артиллерийские обстрелы также препятствуют способности Украины укреплять позиции и удерживать нынешние территории», – цитирует газета эксперта из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерика Кейгана.
Авторы статьи рассказали, что украинские военнослужащие «сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и говорят, что без существенной помощи» не смогут вернуть территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери страны составляют порядка 60-100 военнослужащих убитыми и около 500 ранеными. «При таких темпах Украина потеряет за 2,5 месяца столько же войск, сколько Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет», – предполагают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина несет катастрофические потери.
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ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
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При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
По словам местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», рассказали в министерстве обороны России в Telegram-канале.
После поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного населенного пункта Сидорово.
В ведомстве отметили, что ВС РФ не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Напомним, мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, о пострадавших и погибших не сообщалось.
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Украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожской области
В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», – приводит слова Рогова РИА «Новости».
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании. «Сейчас ведутся следственные действия», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов предложил для обеспечения безопасности жителей региона передать России военные базы ВСУ в Запорожской области. Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. На этом фоне в регионе возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Берлускони заявил об изоляции Запада от мира из-за санкций против России
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Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale.
Политик отметил, что большинство государств мира, в отличие от США и их союзников, отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике, передает РИА «Новости».
«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», – написал Берлускони.
Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения санкций против России. «То, что показал нам украинский кризис, – тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но [и] Запад изолирован от всего остального мира», – заключил бывший премьер Италии.
Напомним, 20 мая страны Группы семи (G7) заявили о намерении изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Однако уже через несколько дней американские СМИ заявили о провале попытки США и Европы изолировать Россию. Ранее в США предупреждали об угрозе рецессии в Евросоюзе на фоне санкций против России.
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Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан
Анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан.
«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – отметил спикер ГД.
Володин заметил, что Европа «из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы» будет «переплачивать более 250 млрд евро ежегодно», не считая дополнительных затрат «на переход предприятий на новые марки нефти».
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – резюмировал Володин, добавив, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Зеленский представил США новую платформу для сбора пожертвований
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины.
«Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы – United24», – заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами «приветствую Вашингтон», передает РИА «Новости».
Напомним, в мае Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
Спикер парламента Венгрии заподозрил у Зеленского проблемы с психикой
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Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».
Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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Путин прокомментировал решение США направить Украине новые вооружения
Вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Россия1».
«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», – цитирует РИА «Новости» президента.
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
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Минобороны показало работу новейшего комплекса РЭБ по целям на Украине
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Минобороны России впервые обнародовало видеозапись с работой новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» во время специальной военной операции на Украине.
«Комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. «То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру», – подчеркивается в сообщении.
Также указано, что комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. «В результате БЛА теряет связь с оператором на земле», – отмечается в сообщении ведомства.
Накануне Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.
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Стало известно о переговорах США, Британии и ЕС об условиях мира на Украине
Представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал CNN.
Американские телеканал со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса, передает РИА «Новости».
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
Напомним, в четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса
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Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РФ РИА «Новости».
«В 2021 году они проигнорировали еще один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», – сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
«Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины», – пояснил глава МИД РФ.
Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тыс. мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады. «Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит», – заключил министр.
Напомним, в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались. 20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.
В январе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
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