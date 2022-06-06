Небензя предупредил о праве России на ответный удар в случае применения РСЗО Украиной

Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для России и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», – прокомментировал Небензя заявления США и Великобритании о поставках Киеву РСЗО, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности, госсекретаря США Блинкена о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно. «Таким образом, глава американской дипломатии фактически пытается легализовать обстрелы по территории ДНР и ЛНР, от которых погибают мирные жители, включая детей», – отметил Небензя.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».

В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.