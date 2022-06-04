Серия взрывов прогремела в Донецке

|
4 июня, суббота | Последнее обновление — 21:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При стрельбе в торговом центре в США пострадали девять человек
Разделы
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
Подробности...
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность.
Подробности...
Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди.
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Серия взрывов прогремела в Донецке
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.05 – н.п. Тоненькое – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», – приводит РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
В Германии заметили изменение позиции США по Украине
|
|
Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил депутат бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES.cz.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», – отметил Быстронь.
Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Соединенных Штатов. Однако при этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», указал парламентарий. «Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели The New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – считает Быстронь.
Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра. «То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», – продолжил парламентарий.
Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии во избежание катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров .
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
|
|
Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в Германии, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».
Украинцев возмутили фотографии рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC в Германии, которые появились в соцсетях.
На рекламе «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Также на рекламе присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com. Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
|
|
Министерство обороны России сообщило, что ВС России поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожили центр подготовки, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Высокоточные удары нанесены по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских солдат эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Также над Одессой был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины и 17 беспилотников, в том числе российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
С начала спецоперации уничтожено: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотников, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерия и минометы, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции потребовали пожизненного заключения для Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мясником» и «предводителем киллеров».
Соответствующие комментарии пользователи оставили под статьей, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня.
«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», – написал один из читателей, пишет «Газета.Ru».
Другой комментатор назвал Зеленского «мясником Украины», обладающим «армией киллеров».
Один из читателей указал, что Киев «бомбит гражданские районы Донбасса» «при преступном равнодушии Запада». В свою очередь президента США французы обвинили в том, что он думает только об интересах Америки, в то время как российский лидер Владимир Путин «преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал неэффективное оружие НАТО на Украине
|
|
«Головка самонаведения «Джавелина» имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь», – сказал газете ВЗГЛЯД половник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил, какие иностранные вооружения украинской армии оказались неэффективными в ходе российской спецоперации.
«Прицельно бьет американская гаубица М777. Сами пленные украинцы говорили, что у нее хорошая дальность. Также у нее неплохое вероятное отклонение – 5-10 метров. Как мы ни хаяли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», но по простоте использования он оказался вполне пригоден. Еще можно отметить различные снайперские винтовки. Все эти вооружения продолжают щекотать нервы нашим солдатам и офицерам», – отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», половник в отставке Виктор Баранец.
Кроме того, эффективными оказались приборы артиллерийской разведки или контрбатарейной борьбы. «Они работали достаточно оперативно, мы специально охотились за ними, чтобы вырубать эти приборы», – добавил собеседник.
В то же время турецкие беспилотники «Байрактар», которые нахваливали украинские военные в первые недели после начала российской спецоперации, оказались сильно уязвимы из-за низких скоростных характеристик, хотя в целом это «нормальная» техника. «Мы их валим как сонных мух с потолка. Раздутой рекламой для «Байрактаров» стала армяно-азербайджанская война осенью 2020 года. Но когда мы почесали репу, плавненько посадили несколько украинских экземпляров, то разобрались, в чем дело и начали срубать их всем, что у нас есть, начиная от пулемета и заканчивая «Тором» или «Буком». А сейчас «Байрактары» вообще не проблема, потому что лазерный комплекс «Задира» выносит этому беспилотнику электронные мозги», – напомнил Баранец.
Другим слабым оружием Вооруженых сил Украины (ВСУ) стали штурмовые винтовки. «Они непригодны в грязи, стволы «летят» очень быстро. Так что все эти винтовки оказались сильно распиаренными, как и поставленные Швецией автоматические пушки Bofors L60, а также норвежские ПЗРК Mistral. Все это техника позавчерашнего дня. Украине просто сбрасывали хлам, который не вызывал у наших военных серьезной тревоги», – подчеркнул полковник.
Баранец особо подчеркнул, что идеального оружия нет и даже доказавшие свою эффективность вооружения обладают существенными недостатками. «У каждого оружия есть свои плюсы и минусы. Те же американские гаубицы M777 мы начинаем вырубать пачками. У нее хорошая прицельная система, но ее слабое место в том, что она прицепная. После выстрела ее надо свернуть, поднять станины, развернуть ствол – на это уходит время! Наш беспилотник «Орлан» успевает передавать координаты для удара. Украинские военные даже не успевают прицепить гаубицу к тягачу – им уже прилетело и кишки вместе с колесами разлетаются по сторонам. Кроме того, после интенсивной стрельбы нужно делать паузу, пока остынет ствол. А у нас такая артиллерия, что мы сто снарядов выпускаем, а со стволом ничего не делается, как у 122-мм гаубицы Д-30», – говорит собеседник.
Американские «Джавелины» тоже часто мажут. «Головка самонаведения имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь. И кроме того, у нас есть хорошая система защиты, которая создает облако из алюминиевой фольги и «Джавелин» перестает видеть цель», – подытожил Баранец.
Накануне российские военные уничтожили батарею американских гаубиц M777 406-ой бригады ВСУ в населенном пункте Жовтеное недалеко от города Николаев. По информации военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, было уничтожено как минимум 12 артиллерийских установок, склад с боеприпасами и 80 украинских боевиков.
С момента нала спецоперации Пентагон предоставил Украине 108 гаубиц M777 и более 5,5 тыс. «Джавелинов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, многие западные образцы оружия, в том числе «Стингеры», «Джавелины» и «Байрактары» мало эффективны, но сам факт участия этих видов оружия в реальных боях на Украине имеет для Запада большое значение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители
|
|
Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.
Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.
«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.
По его словам, с момента начала российской специальной военной операции на Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожской области
В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», – приводит слова Рогова РИА «Новости».
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании. «Сейчас ведутся следственные действия», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов предложил для обеспечения безопасности жителей региона передать России военные базы ВСУ в Запорожской области. Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. На этом фоне в регионе возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
|
|
При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
По словам местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», рассказали в министерстве обороны России в Telegram-канале.
После поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного населенного пункта Сидорово.
В ведомстве отметили, что ВС РФ не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Напомним, мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, о пострадавших и погибших не сообщалось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлускони заявил об изоляции Запада от мира из-за санкций против России
|
|
Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale.
Политик отметил, что большинство государств мира, в отличие от США и их союзников, отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике, передает РИА «Новости».
«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», – написал Берлускони.
Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения санкций против России. «То, что показал нам украинский кризис, – тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но [и] Запад изолирован от всего остального мира», – заключил бывший премьер Италии.
Напомним, 20 мая страны Группы семи (G7) заявили о намерении изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Однако уже через несколько дней американские СМИ заявили о провале попытки США и Европы изолировать Россию. Ранее в США предупреждали об угрозе рецессии в Евросоюзе на фоне санкций против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский представил США новую платформу для сбора пожертвований
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины.
«Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы – United24», – заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами «приветствую Вашингтон», передает РИА «Новости».
Напомним, в мае Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
Стало известно о переговорах США, Британии и ЕС об условиях мира на Украине
Представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал CNN.
Американские телеканал со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса, передает РИА «Новости».
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
Напомним, в четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало работу новейшего комплекса РЭБ по целям на Украине
|
|
Минобороны России впервые обнародовало видеозапись с работой новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» во время специальной военной операции на Украине.
«Комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. «То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру», – подчеркивается в сообщении.
Также указано, что комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. «В результате БЛА теряет связь с оператором на земле», – отмечается в сообщении ведомства.
Накануне Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WP: Украинские военные в ужасе от артиллерийской мощи ВС России
Проводимые российскими ВС артиллерийские обстрелы деморализуют украинских военнослужащих, они сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и существенной помощи для возврата территорий, говорится в статье The Washington Post.
«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», – приводит The Washington Post слова одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого.
Издание называет сложившуюся «ситуацию сложной для морального духа украинских военнослужащих».
«Количество огневой мощи, количество взрывов, длительность и продолжительность атак - все это вместе взятое, а также тот факт, что вы не можете защищаться от этого, не можете сбивать снаряды, означает большое количество жертв, и это также невероятно деморализует. Это дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях». По его словам, такие артиллерийские обстрелы «наводят страх и опустошают украинских военнослужащих». В материале также подчеркивается, что «постоянные артиллерийские обстрелы также препятствуют способности Украины укреплять позиции и удерживать нынешние территории», – цитирует газета эксперта из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерика Кейгана.
Авторы статьи рассказали, что украинские военнослужащие «сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и говорят, что без существенной помощи» не смогут вернуть территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери страны составляют порядка 60-100 военнослужащих убитыми и около 500 ранеными. «При таких темпах Украина потеряет за 2,5 месяца столько же войск, сколько Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет», – предполагают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина несет катастрофические потери.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российская система ПВО сработала по целям над Херсоном
Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 сработала в Херсоне, сообщили в Минобороны РФ.
«Сработала С-300», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.
Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона. Было слышно три взрыва, два из них были сильные, передает РИА «Новости».
Ранее независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области.
Напомним, в среду заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что российская система ПВО С-300 сбила беспилотник «Байрактар» близ н.п. Вознесенское, на подлете к Херсону. Ранее он заверил, что город находится под полным контролем России и жителям Херсона ничего не угрожает.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне
Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.
«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|